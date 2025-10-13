október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véleménycikk

1 órája

Mit tudhat a sztárséf hamburgere hazánk egyik legnagyobb gyorséttermében?

Címkék#szósz#Rácz Jenő#menü#gyorsétterem#hamburger

„A hambi az hambi.” „A gyorséttermi hamburger épp ugyanolyan mint korábban, csak mások az összetevők, meg odatesznek egy ismert nevet” – olvasni kommentek ezreit arról a kezdeményezésről, amellyel hazánk egyik legnagyobb gyorsétterme állt elő a napokban.

Ollári Gergely

Nem egyedi az eset, megkóstolhattuk már több előadóművész, sportoló kedvenc menüjét is náluk, most a világhírű, a Konyhafőnökből jól ismert sztárséffel, a Michelin-csillagos éttermet vezető Rácz Jenő pazar alkotásával is találkozhatunk a nagy M betűs étterem pultjain. Bizony, új hamburgerrel a menüben, különleges szósszal.

Hamburger gyorsétterem Rácz Jenő sztárséf menü
Hamburger és köret: most a világhírű, a Konyhafőnökből jól ismert sztárséffel, a Michelin-csillagos éttermet vezető Rácz Jenő pazar alkotásával is találkozhatunk a nagy M betű pultjain.
Felvételünk illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Hamburger fekete fokhagymás szósszal

A séf megálmodta. Megcsinálta, közös együttműködésben pedig már ott is van a menü az étlapon. Rácz Jenő pedig közben hivatalosan is a világ legjobb séfjei közé tartozik. Nemrég az olaszországi Milánóban tartottak rangos gasztronómiai díjátadót. Itt vehette át a mester második kését, ezzel a világklasszisok elit klubjába lépett be. A sikert fémjelzi az is, hogy a díjjal mindössze 236 séf büszkélkedhet a világon.

Meg is kóstolom majd, de nem a mögé tett név miatt.

De visszatérve a csoda menüre, ami azonnal sokak kedvence lett, és persze okot adott arra is, hogy mindenki szépen elmondja róla a véleményét az interneten. A burgerhez az étterem egyébként új bucit készített, köretként érkezett hozzá a fűszeres burgonya, a menü különlegességét pedig a fekete fokhagymás szósz fokozza. Egy burger a gyorsétteremben, melyet egy igazi sztárséf alkotott.

Szeretem a hambikat. Meg is kóstolom majd, de nem feltétlenül a mögé tett név miatt. Hanem azért, mert egyszerűen szeretem. Egy idő után úgy sem fogom tudni visszaidézni azokat a pazar ízeket. Belegondolva, nem tudnám felsorolni mi volt a különlegessége a sztárfocista kedvencének sem. 

De milyen jól hangzott a márka részéről az is, hogy Szoboszlai Dominik a gyorsétteremhez igazolt...

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu