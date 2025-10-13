Mit tudhat a sztárséf hamburgere hazánk egyik legnagyobb gyorséttermében?

Nem egyedi az eset, megkóstolhattuk már több előadóművész, sportoló kedvenc menüjét is náluk, most a világhírű, a Konyhafőnökből jól ismert sztárséffel, a Michelin-csillagos éttermet vezető Rácz Jenő pazar alkotásával is találkozhatunk a nagy M betűs étterem pultjain. Bizony, új hamburgerrel a menüben, különleges szósszal.

Hamburger fekete fokhagymás szósszal

A séf megálmodta. Megcsinálta, közös együttműködésben pedig már ott is van a menü az étlapon. Rácz Jenő pedig közben hivatalosan is a világ legjobb séfjei közé tartozik. Nemrég az olaszországi Milánóban tartottak rangos gasztronómiai díjátadót. Itt vehette át a mester második kését, ezzel a világklasszisok elit klubjába lépett be. A sikert fémjelzi az is, hogy a díjjal mindössze 236 séf büszkélkedhet a világon.