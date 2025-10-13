2 órája
Mit tudhat a sztárséf hamburgere hazánk egyik legnagyobb gyorséttermében?
„A hambi az hambi.” „A gyorséttermi hamburger épp ugyanolyan mint korábban, csak mások az összetevők, meg odatesznek egy ismert nevet” – olvasni kommentek ezreit arról a kezdeményezésről, amellyel hazánk egyik legnagyobb gyorsétterme állt elő a napokban.
Nem egyedi az eset, megkóstolhattuk már több előadóművész, sportoló kedvenc menüjét is náluk, most a világhírű, a Konyhafőnökből jól ismert sztárséffel, a Michelin-csillagos éttermet vezető Rácz Jenő pazar alkotásával is találkozhatunk a nagy M betűs étterem pultjain. Bizony, új hamburgerrel a menüben, különleges szósszal.
Hamburger fekete fokhagymás szósszal
A séf megálmodta. Megcsinálta, közös együttműködésben pedig már ott is van a menü az étlapon. Rácz Jenő pedig közben hivatalosan is a világ legjobb séfjei közé tartozik. Nemrég az olaszországi Milánóban tartottak rangos gasztronómiai díjátadót. Itt vehette át a mester második kését, ezzel a világklasszisok elit klubjába lépett be. A sikert fémjelzi az is, hogy a díjjal mindössze 236 séf büszkélkedhet a világon.
Meg is kóstolom majd, de nem a mögé tett név miatt.
De visszatérve a csoda menüre, ami azonnal sokak kedvence lett, és persze okot adott arra is, hogy mindenki szépen elmondja róla a véleményét az interneten. A burgerhez az étterem egyébként új bucit készített, köretként érkezett hozzá a fűszeres burgonya, a menü különlegességét pedig a fekete fokhagymás szósz fokozza. Egy burger a gyorsétteremben, melyet egy igazi sztárséf alkotott.
Szeretem a hambikat. Meg is kóstolom majd, de nem feltétlenül a mögé tett név miatt. Hanem azért, mert egyszerűen szeretem. Egy idő után úgy sem fogom tudni visszaidézni azokat a pazar ízeket. Belegondolva, nem tudnám felsorolni mi volt a különlegessége a sztárfocista kedvencének sem.
De milyen jól hangzott a márka részéről az is, hogy Szoboszlai Dominik a gyorsétteremhez igazolt...
