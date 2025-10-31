54 perce
Bátorságpróba a Püspökerdő mélyén – ÖrömFutók szellemes éjszakája - fotók, videó
Van egy este az évben, amikor a Püspökerdő fái között nem csak a szél susog. Amikor valami egészen különleges hangulat lengi be az ösvényeket. Október 31-én, péntek este újra megrendezték a Halloween Szellemtúrát az Aranypart II-n, amely immár hagyománnyá vált az ÖrömFutók és a győri kalandkedvelők körében.
A tavalyi hatalmas siker után idén is várt mindenkit ez a különleges, játékos, mégis bátorságpróbáló program, a halloweeni szellemtúra. A Püspökerdő sötétjében elindulni önmagában sem kis teljesítmény – de amikor a fák között váratlan alakok, fények és árnyak bukkantak fel.
Halloweeni szellemtúra a Püspökerdőben
A szervezők ezúttal is kitettek magukért: új útvonalat, teljesen új dekorációt, szereplőket és jelmezeket ígértek. A túra – vagy inkább kalandos séta – körülbelül 4 kilométer hosszú volt, és csoportosan, 2–6 fős csapatokban lehetett rajtolni 17:30 és 21:00 között. A cél nem a futás, hanem az átélés volt. A humorral fűszerezett borzongás, a közösség ereje, és az, hogy új oldaláról ismerjük meg a Püspökerdőt.
Hátborzongató Örömfutás a Püspökerdő mélyénFotók: Krizsán Csaba
Szellemtánc, jelmezek és horrorsütik
A rajt-cél zónában a hangulat idén is garantált volt. Forró tea, házi sütemények, és egy közös szellemtánc-tanulás várt mindenkit. A legötletesebb jelmezeket külön jelmezversenyen díjazták, a legkreatívabb édesszörnyetegeket pedig a „horrorsüti-versenyen” mutatták meg. Kiderült milyen az, amikor a fantázia és a gasztronómia találkozik Halloween éjszakáján. Aki pedig szeretett volna egy kis extra jókedvet csempészni az estbe, hozhatott magával saját sütit is – a legfélelmetesebbek nem maradnak jutalom nélkül.