Bátorságpróba a Püspökerdő mélyén – ÖrömFutók szellemes éjszakája - fotók, videó

A tavalyi hatalmas siker után idén is várt mindenkit ez a különleges, játékos, mégis bátorságpróbáló program, a halloweeni szellemtúra. A Püspökerdő sötétjében elindulni önmagában sem kis teljesítmény – de amikor a fák között váratlan alakok, fények és árnyak bukkantak fel.

Emlékezetes volt a halloweeni szellemtúra a Püspökerdőben. Fotó: Krizsán Csaba

Halloweeni szellemtúra a Püspökerdőben

A szervezők ezúttal is kitettek magukért: új útvonalat, teljesen új dekorációt, szereplőket és jelmezeket ígértek. A túra – vagy inkább kalandos séta – körülbelül 4 kilométer hosszú volt, és csoportosan, 2–6 fős csapatokban lehetett rajtolni 17:30 és 21:00 között. A cél nem a futás, hanem az átélés volt. A humorral fűszerezett borzongás, a közösség ereje, és az, hogy új oldaláról ismerjük meg a Püspökerdőt.