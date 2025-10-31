Mutatjuk a nagy édesség toplistát Halloween előtt - Győrben ez a tejcsoki a legnépszerűbb

A szezonális rendelési adatok alapján ebben az időszakban a házhoz szállított tökös dekorációk és a parti kellékek is igen népszerűek –írja a EUROLEX CONSULTING közleményében. Mutatjuk a nagy édesség toplistát Halloween előtt.

Halloween: Debrecenben a gumicukor, másutt a Kinder csoki a top Halloween-édesség.

Halloween: Kinder-uralom a csokik között

Tavaly Halloweenkor nem csak a gyerekek, hanem a Wolt felhasználói is szorgalmasan gyűjtötték a csokit, ugyanis az édességek top 10-es listáján hét különböző is megtalálható.

A Wolt országos halloweeni édesség-toplistája:

Kinder Tejcsoki

Kinder Tejszelet

Haribo Topifrutti gumicukor

Kinder Pingui töltött sütemény

Haribo Primavera gumicukor

Kinder Joy kakaóval bevont ropogós ostyakülönlegesség + meglepetés

Haribo Squidgies habosított gumicukor

Toffifee desszert

és 10. Knoppers töltött ostyaszelet/csokoládészelet

Debrecenben a gumicukor, másutt a Kinder csoki a top Halloween-édesség.

Érdekes különbségek rajzolódnak ki a hazai megyeszékhelyek között is a halloweenkor: míg a fővárosban különböző Kinder tejcsokoládék, Debrecenben például a Haribo gumicukor volt a legnépszerűbb édesség ebben az időszakban.

Szegeden, Pécsett, Győrben is a Kinder tejcsoki volt a legnépszerűbb, de sokan rendeltek Dörmi piskótaszeletet, és a gumicukrok csak ezek után következnek a toplistán. Miskolcon ezzel szemben a Kinder Maxi King szelet, illetve a Sportszelet fogyott leginkább, a Kinder tejcsoki a harmadik legnépszerűbb édesség volt, a gumicukor pedig itt nem is került be a top 3-ba.

Halloweenkor a melegétel-rendelések is megugrottak

A legnagyobb értékű Wolt-rendelések tavaly nem is az édességekhez, hanem inkább a halloweeni bulikhoz kötődtek: a top három rendelés mind késő esti órákban (21:00 után) érkezett. A rekordot egy 77 ezer forintos összértékben kiszállított Manna 0–24-es bevásárlás tartja, amit egy 60 ezer forint összegű McDonald’s Astoriából való házhozszállítás követ, amely mögött csak kicsivel maradt le egy másik ügyfél, aki 57 ezer forintért rendelt ételt a budapesti Erzsébet körúti Pizza Me étteremből.

Last minute boszorkányorr és tök minden mennyiségben

A Wolt tavalyi halloweeni adatai azt is megmutatták, hogy nemcsak éhes gyomrokra, hanem kreatív buliszervezőkre is fel van készülve a platform. A felhasználók nemcsak pizzát és csokit rendeltek, hanem jelmezeket, tökös dekorációkat, sőt, boszorkányorrot is - és úgy tűnik, sokszor az utolsó pillanatban.