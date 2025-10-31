október 31., péntek

Összeállítás

1 órája

Mutatjuk a nagy édesség toplistát Halloween előtt - Győrben ez a tejcsoki a legnépszerűbb

A csoki és a gumicukor a legkedveltebb termékek a Wolton Halloween előtt. Tavaly októberben a magyar Wolt-felhasználóknál a kosarak ötödében szerepelt valamilyen csoki vagy gumicukor, és volt, aki Halloween napján egyszerre 40 zacskó Haribót rendelt.

Kisalföld.hu

A szezonális rendelési adatok alapján ebben az időszakban a házhoz szállított tökös dekorációk és a parti kellékek is igen népszerűek –írja a EUROLEX CONSULTING közleményében. Mutatjuk a nagy édesség toplistát Halloween előtt.

Halloween: Debrecenben a gumicukor, másutt a Kinder csoki a top Halloween-édesség.

Halloween: Kinder-uralom a csokik között

Tavaly Halloweenkor nem csak a gyerekek, hanem a Wolt felhasználói is szorgalmasan gyűjtötték a csokit, ugyanis az édességek top 10-es listáján hét különböző is megtalálható.

A Wolt országos halloweeni édesség-toplistája:

  • Kinder Tejcsoki
  • Kinder Tejszelet
  • Haribo Topifrutti gumicukor
  • Kinder Pingui töltött sütemény
  • Haribo Primavera gumicukor
  • Kinder Joy kakaóval bevont ropogós ostyakülönlegesség + meglepetés
  • Haribo Squidgies habosított gumicukor
  • Toffifee desszert
  • és 10. Knoppers töltött ostyaszelet/csokoládészelet

Debrecenben a gumicukor, másutt a Kinder csoki a top Halloween-édesség.

Érdekes különbségek rajzolódnak ki a hazai megyeszékhelyek között is a halloweenkor: míg a fővárosban különböző Kinder tejcsokoládék, Debrecenben például a Haribo gumicukor volt a legnépszerűbb édesség ebben az időszakban. 

Szegeden, Pécsett, Győrben is a Kinder tejcsoki volt a legnépszerűbb, de sokan rendeltek Dörmi piskótaszeletet, és a gumicukrok csak ezek után következnek a toplistán. Miskolcon ezzel szemben a Kinder Maxi King szelet, illetve a Sportszelet fogyott leginkább, a Kinder tejcsoki a harmadik legnépszerűbb édesség volt, a gumicukor pedig itt nem is került be a top 3-ba.

Halloweenkor a melegétel-rendelések is megugrottak

A legnagyobb értékű Wolt-rendelések tavaly nem is az édességekhez, hanem inkább a halloweeni bulikhoz kötődtek: a top három rendelés mind késő esti órákban (21:00 után) érkezett. A rekordot egy 77 ezer forintos összértékben kiszállított Manna 0–24-es bevásárlás tartja, amit egy 60 ezer forint összegű McDonald’s Astoriából való házhozszállítás követ, amely mögött csak kicsivel maradt le egy másik ügyfél, aki 57 ezer forintért rendelt ételt a budapesti Erzsébet körúti Pizza Me étteremből.

Last minute boszorkányorr és tök minden mennyiségben

A Wolt tavalyi halloweeni adatai azt is megmutatták, hogy nemcsak éhes gyomrokra, hanem kreatív buliszervezőkre is fel van készülve a platform. A felhasználók nemcsak pizzát és csokit rendeltek, hanem jelmezeket, tökös dekorációkat, sőt, boszorkányorrot is - és úgy tűnik, sokszor az utolsó pillanatban.

A legnépszerűbb partikellékek között szerepeltek:

  • konfetti- és szerpentinágyúk
  • sütőtök dekorációk
  • boszorkányorrok
  • különféle jelmezek

A halloweeni töklámpásokhoz kapcsolódó termékek, illetve a sütőtök iránti kereslet összesítve 288 százalékkal nőtt augusztus és október között tavaly ilyenkor, a leggyorsabb házhozszállítás pedig mindössze 27 perc alatt ért célba egy sünis őszi dekorációval. 

Nem mindenki a Halloweenre, hanem a halottak napjára készült fel a Wolt segítségével és őszi koszorút és krizantémcsokrot rendelt házhoz szállítással, ezzel elkerülve a november elsejei hosszas sorbanállást a virágárusoknál.

Mint arról portálunkon írtunk: Tavaly is több mint ezer résztvevőnek szerzett vidám pillanatokat a győri Halloween. A civil szervezésű esemény lényege, hogy a gyerekek olyan házakhoz kopogtathatnak be, ahol édességgel várják őket. Idén ráadásul különösen látványos megnyitóval készülnek a szervezők. Még lehet jelentkezni fogadó címnek, hogy október utolsó estélyén édességgel örvendeztesse meg a győri Halloween kis résztvevőit.

 

