Halloweeni esték - Őszi fények és rémisztő kalandok a győri állatkertben - fotók

Ismét nagy sikerrel zárult pénteken a Halloween az állatkertben programsorozat. Az első két estén a családok és a gyerekek vették birtokba a győri állatkertet. A kifutók között barátságos rémisztések, állatos programok, simogatók és játékos feladatok vártak a látogatókra. A harmadik napon, október 31-én, pénteken viszont úgy tűnt, a sötétbe burkolózott állatkert fái mögött vadkutyák sikolya, tigrisek morgása és az oroszlánok üvöltése hallatszik, jelezve, hogy ezen az estén a bátraké a park.

A rémisztő Halloween az állatkertben várta a látogatókat Győrben. Fotó: Krizsán Csaba

Szóvadászatos Halloween az állatkertben

Találkozhattak Magyarország legnagyobb capybara csapatával, akik már új, téli simogatójukban vártak mindenkire. A szellemjárta állatkertbe lépve többen elindultak a betűk titokzatos ösvényén, hogy részt vegyenek a Halloweeni szóvadászaton, aminek győztesei ajándékkal térhettek haza.