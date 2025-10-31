október 31., péntek

Farkas névnap

Borzongás és vidámság

1 órája

Halloweeni esték - Őszi fények és rémisztő kalandok a győri állatkertben - fotók

Címkék#Halloween az állatkertben#rendezvény#győri állatkert#élmény

Az október utolsó napjai közeledtével különös fények gyúltak a győri állatkert fái között. A Xantus János Állatkert október 29-31. között három estére varázslatosan átalakul, és a „Halloween az állatkertben” névre keresztelt rendezvényen olyan élményt kínáltak, ahol a természet és a fantázia kéz a kézben jártak.

Kisalföld.hu

Ismét nagy sikerrel zárult pénteken a Halloween az állatkertben programsorozat. Az első két estén a családok és a gyerekek vették birtokba a győri állatkertet. A kifutók között barátságos rémisztések, állatos programok, simogatók és játékos feladatok vártak a látogatókra. A harmadik napon, október 31-én, pénteken viszont úgy tűnt, a sötétbe burkolózott állatkert fái mögött vadkutyák sikolya, tigrisek morgása és az oroszlánok üvöltése hallatszik, jelezve, hogy ezen az estén a bátraké a park.

halloween az állatkertben
A rémisztő Halloween az állatkertben várta a látogatókat Győrben. Fotó: Krizsán Csaba

Szóvadászatos Halloween az állatkertben

Találkozhattak Magyarország legnagyobb capybara csapatával, akik már új, téli simogatójukban vártak mindenkire. A szellemjárta állatkertbe lépve többen elindultak a betűk titokzatos ösvényén, hogy részt vegyenek a Halloweeni szóvadászaton, aminek győztesei ajándékkal térhettek haza.

Halloween a győri állatkertben

Fotók: Krizsán Csaba

A legnagyobb figyelmet az oroszlánok esti etetése kapta – nem véletlenül. A fények éppen csak megvilágították a kifutót, és ahogy a hatalmas állatok lassan mozdultak, a nézők között hirtelen elnémult a zsivaj. De tömegeket vonzott még a találkozó Draculával a fekete hintójában, valamint a rendőrségi és tűzoltó bemutatók is.

Érdekes jelmezek és bemutatók

A jelmezek idén is sokat tettek hozzá a hangulathoz. Volt ott apró boszorka, denevér, sőt egy ifjú „mini Dracula” is. A szervezők pedig gondoskodtak arról, hogy senki se maradjon élmény nélkül: a csarnokban állatbemutatók, a színpadon táncos és zenés programok váltották egymást, a forró tea és a sütőtökös finomságok pedig a hideg estét is barátságossá tették.

 

