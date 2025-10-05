Hallgatói eredmények a fókuszban: óriási sikerrel zárult a Széchenyi Egyetem tudománynépszerűsítő projektje

A hallgatók kutatási eredményei, a tudomány népszerűsítése, a pályaorientáció és a közösségépítés állt a Széchenyi István Egyetem „A tudomány vonzásában – fiatal tudósok a közösségért” című kezdeményezésének fókuszában. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Mecenatúra elnevezésű pályázatának keretében megvalósult program központi eleme egy videósorozat volt, amelyben tehetséges fiatalok foglalták össze egy-egy kutatásuk eredményét közérthető, inspiráló módon. A projekt zárórendezvényét a napokban tartotta a győri intézmény Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa és Tehetségsegítő Tanácsa.

A projekt zárórendezvényének résztvevői.

Fotó: SZE_GYOR_Adorjan_Andras / Forrás: Adorján András/SZE

Az eseményen dr. Friedler Ferenc professzor, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese kifejtette, hogy a kutatási eredményeknek akkor van igazán értéke, ha azok eljutnak a nem akadémiai közönséghez is, ezért különösen fontosnak tartja az ehhez hasonló kezdeményezéseket. „Egy tudománytörténeti példa kiválóan illusztrálja a közérthetőség jelentőségét. A hőintegráció elméletét először egy Umeda nevű japán professzor publikálta, aki bonyolult matematikai formalizmusokkal írta le a folyamatot, így az nem terjedt el széles körben. Rá néhány évre Bodo Linnhoff rájött, hogy ha mindezt grafikusan ábrázolja, akkor egyszerűvé, érthetőbbé válik. Az újítást elnevezte pinch technológiának, ami így óriási sikert aratott, ő lett a mérnöki tudományok leghivatkozottabb és egyik leggazdagabb alakja” – részletezte.

Egy másik történetben a világ élvonalában lévő Imperial College London egykori tudományos rektorhelyettesét idézte. Elárulta, a professzor a pénzügyi források elosztásának kérdését döntötte el hasonló módon: aki kutatását közérthetően is el tudta magyarázni, azt érdemesnek ítélte meg az anyagi támogatásra. „Eredményeinket mindenki számára érdekes módon kell közzétenni, hiszen lehetünk mi a saját »szobánk« falai között világhírűek, ha erről senki nem tud, annak nem lesz értéke. Ehhez a feladathoz kívánok további sok sikert mindenkinek” – fogalmazott a rektor.

Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának és Tehetségsegítő Tanácsának elnöke elmondta: a Mecenatúra pályázat olyan ügyeket karolt fel, amelyek mellett az intézmény is kiáll, így a tudománynépszerűsítést és a közösségi tudományt. „Azt vállaltuk, hogy a tudományos pályát népszerűsítve indítunk egy oktatási podcastet, egy online hallgatói tudományos sorozatot, amelynek előadói a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák (TDK) és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) legkiválóbb széchenyis résztvevői közül kerültek ki. Ők munkájukat öt-hét perces videókban mutatták be az egyetemi médiastúdió kollégáinak segítségével, az anyagokat pedig posztoltuk a közösségimédia-felületeken” – ismertette a folyamatot. Hozzáfűzte: a témák sokszínűségét az egyetem kilenc karának szerteágazó tudományterületei adták, így voltak állam- és jogtudományi, gazdasági, műszaki, társadalom-, sport-, egészség- és agrártudományi, valamint művészeti és pedagógiai témák is.