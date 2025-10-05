2 órája
Hallgatói eredmények a fókuszban: óriási sikerrel zárult a Széchenyi Egyetem tudománynépszerűsítő projektje
Negyvenkét rövid videó, nyolcezer megtekintés és több százezres közösségimédia-elérés a mérlege annak a tudománynépszerűsítő programnak, amely nemrég zárult a győri Széchenyi István Egyetemen. Az egyedülálló projektben az intézmény tehetséges hallgatói mutatták be kutatási eredményeiket közérthető, digitális formában a műszaki területektől a jogon, a gazdaságtudományon és a pedagógián át egészen az agrár- és egészségtudományig.
A hallgatók kutatási eredményei, a tudomány népszerűsítése, a pályaorientáció és a közösségépítés állt a Széchenyi István Egyetem „A tudomány vonzásában – fiatal tudósok a közösségért” című kezdeményezésének fókuszában. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Mecenatúra elnevezésű pályázatának keretében megvalósult program központi eleme egy videósorozat volt, amelyben tehetséges fiatalok foglalták össze egy-egy kutatásuk eredményét közérthető, inspiráló módon. A projekt zárórendezvényét a napokban tartotta a győri intézmény Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa és Tehetségsegítő Tanácsa.
Az eseményen dr. Friedler Ferenc professzor, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese kifejtette, hogy a kutatási eredményeknek akkor van igazán értéke, ha azok eljutnak a nem akadémiai közönséghez is, ezért különösen fontosnak tartja az ehhez hasonló kezdeményezéseket. „Egy tudománytörténeti példa kiválóan illusztrálja a közérthetőség jelentőségét. A hőintegráció elméletét először egy Umeda nevű japán professzor publikálta, aki bonyolult matematikai formalizmusokkal írta le a folyamatot, így az nem terjedt el széles körben. Rá néhány évre Bodo Linnhoff rájött, hogy ha mindezt grafikusan ábrázolja, akkor egyszerűvé, érthetőbbé válik. Az újítást elnevezte pinch technológiának, ami így óriási sikert aratott, ő lett a mérnöki tudományok leghivatkozottabb és egyik leggazdagabb alakja” – részletezte.
Egy másik történetben a világ élvonalában lévő Imperial College London egykori tudományos rektorhelyettesét idézte. Elárulta, a professzor a pénzügyi források elosztásának kérdését döntötte el hasonló módon: aki kutatását közérthetően is el tudta magyarázni, azt érdemesnek ítélte meg az anyagi támogatásra. „Eredményeinket mindenki számára érdekes módon kell közzétenni, hiszen lehetünk mi a saját »szobánk« falai között világhírűek, ha erről senki nem tud, annak nem lesz értéke. Ehhez a feladathoz kívánok további sok sikert mindenkinek” – fogalmazott a rektor.
Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának és Tehetségsegítő Tanácsának elnöke elmondta: a Mecenatúra pályázat olyan ügyeket karolt fel, amelyek mellett az intézmény is kiáll, így a tudománynépszerűsítést és a közösségi tudományt. „Azt vállaltuk, hogy a tudományos pályát népszerűsítve indítunk egy oktatási podcastet, egy online hallgatói tudományos sorozatot, amelynek előadói a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák (TDK) és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) legkiválóbb széchenyis résztvevői közül kerültek ki. Ők munkájukat öt-hét perces videókban mutatták be az egyetemi médiastúdió kollégáinak segítségével, az anyagokat pedig posztoltuk a közösségimédia-felületeken” – ismertette a folyamatot. Hozzáfűzte: a témák sokszínűségét az egyetem kilenc karának szerteágazó tudományterületei adták, így voltak állam- és jogtudományi, gazdasági, műszaki, társadalom-, sport-, egészség- és agrártudományi, valamint művészeti és pedagógiai témák is.
„Célcsoportunk egyrészt az egyetemi polgárság volt, megmutatva számukra, hogy a tudomány milyen szintre fejleszthető. Másrészt a középiskolásokat szerettük volna elérni, hiszen már a tudományos diákkör is kiterjesztette hatáskörét erre a korosztályra, átjárhatóbbá téve a közép- és felsoktatás közti hidat” – húzta alá a projekt főszervezője. Kiemelte: a program újdonságértékét az adta, hogy korábban nem került sor egyetemisták tudományos eredményeinek elektronikus, közösségi médiában történő kampányszerű megosztására.
A videók elkészítésében és népszerűsítésében jelentős szerepe volt az intézmény Szolgáltatási és Brand Igazgatóságának, melynek képviseletében Lőrincz Gergő igazgató összegzett. „Óriási siker, hogy oktatást, közösségépítést és inspirációt is egybegyúrt ez a program. A hallgatók videóikkal bebizonyították, hogy a tudomány vonzó, mindenki számára érthető és elérhető” – értékelt. Megjegyezte, hogy a tartalmak már több mint 450 ezres Facebook- és több mint 160 ezres Instagram-elérést, valamint nyolcezres YouTube-megtekintést generáltak. Kijelentette: a kezdeményezés tovább él, hiszen a kisfilmek továbbra is megtekinthetők, a projektet pedig reményei szerint a jövőben is folytatják majd.
A hallgatók részéről a kereskedelem és marketing alapszakos Simon Sára Leóna foglalta össze tapasztalatait, aki az influenszermarketing negatív hatásait vizsgálta kutatásában. Kiemelte, nagyon hálás azért, hogy részt vehetett a programban, amelynek köszönhetően tudományos eredményei még szélesebb körhöz jutottak el.
„Amikor belevágtam a TDK-írásba, nem is reméltem, hogy ez ennyi ajtót ki fog nyitni előttem. Gondolok itt akár erre a lehetőségre, vagy arra, hogy témavezetőmmel, dr. Keller Veronikával olyan jó munkakapcsolat alakult ki köztünk, hogy ebben az évben már az ő gyakornokaként dolgozhatok az egyetemen, illetve a tudományos diákkör munkáját is támogathatom hallgatói demonstrátorként” – mutatott rá a fejlődési lehetőségekre a fiatal, akinek annyira megtetszett a tudományos pálya, hogy a későbbiekben doktori iskolában is folytatná tanulmányait. Zárásként úgy fogalmazott: minden hallgatónak azt tanácsolja, csatlakozzon a tudományos diákköri mozgalomhoz, mert saját példáján keresztül is látható, hogy nagyon megéri.