Győri SZC Hild József Építőipari Technikum: csodás fotókat hoztunk a szalagavatóról - Képgaléria

Október 10-én tartotta szalagavatóját a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum.

Fotó: Gyarmati Balazs

Október 10-én tartotta szalagavatóját a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum. Az események a Richter-terem adott helyszínt. 

A szalagavató legszebb pillanatait Gyarmati Balázs képein mutatjuk:

Fotók: Gyarmati Balázs

 

 

