2 órája
Győri SZC Hild József Építőipari Technikum: csodás fotókat hoztunk a szalagavatóról - Képgaléria
Október 10-én tartotta szalagavatóját a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum.
Fotó: Gyarmati Balazs
Október 10-én tartotta szalagavatóját a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum. Az események a Richter-terem adott helyszínt.
A szalagavató legszebb pillanatait Gyarmati Balázs képein mutatjuk:
Győri SZC Hild József Építőipari Technikum: csodás fotókat hoztunk a szalagavatóróFotók: Gyarmati Balázs
