A győri nyugdíjasokat látogatták meg a rendőrök
A leggyakoribb bűncselekményeket is meg lehet előzni, többek között ezekkel ismerkedhettek meg az előadáson a győri nyugdíjasok.
Forrás: police.hu
A rendőrség a honlapján tette közzé, hogy a Hétszínű Szivárvány Nyugdíjasok Klubja tagjai előtt tartott bűnmegelőzési előadást Bőhm Szilárd szakügyintéző, október 14-én Győrben, a Caffé-Colins Kávézóban.
A klubtagok a megelőzési lehetőségeikről hallhattak hasznos információkat, ajánlásokat. Szó esett a megelőző vagyonvédelemről és a szakember tájékoztatta a nyugdíjasokat az internetes és unokázós csalásokról.
Az előadás keretében a szakember a fokozott óvatosságra és a kellő gyanakvásra hívta fel a megjelentek figyelmét. Az idősek hasznos ismertetőt kaptak a 112-es segélyhívószám használatáról is.
A bűnmegelőzési előadó az alábbi fontos tanácsokkal látta el a nyugdíjasklubok tagjait:
- Lehetőség szerint mindig utánvéttel fizessük a megrendelt árucikket.
- Ha Öntől vásárolnak, akkor legyen gyanús, ha a bankszámlaszámán kívül bármilyen más adatot is kérnek!
- Ne tévessze meg, hogy a vásárolni szándékozó személy egy csomagküldő szolgálat linkjét küldi meg! Ott bizonyosan nem kérik el a személyes banki adatait!
- Ha üzenetben kap átirányító linket, ellenőrizze, nem egy áloldalról van-e szó! Inkább lépjen ki, és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával!
- Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű biztonsági CVC-kódot, PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait!
- Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!
- Online bankkártyás fizetésnél, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg adatait!
- Nem megbízható forrásból származó linkre kattintva vagy ismeretlen webhelyeken ne indítson online banki tranzakciókat!