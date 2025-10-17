október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

A győri nyugdíjasokat látogatták meg a rendőrök

Címkék#rendőr#győr#nyugdíjas#előadás

A leggyakoribb bűncselekményeket is meg lehet előzni, többek között ezekkel ismerkedhettek meg az előadáson a győri nyugdíjasok.

Kisalföld.hu
A győri nyugdíjasokat látogatták meg a rendőrök

Forrás: police.hu

A rendőrség a honlapján tette közzé, hogy a Hétszínű Szivárvány Nyugdíjasok Klubja tagjai előtt tartott bűnmegelőzési előadást Bőhm Szilárd szakügyintéző, október 14-én Győrben, a Caffé-Colins Kávézóban.

A klubtagok a megelőzési lehetőségeikről hallhattak hasznos információkat, ajánlásokat. Szó esett a megelőző vagyonvédelemről és a szakember tájékoztatta a nyugdíjasokat az internetes és unokázós csalásokról.

Az előadás keretében a szakember a fokozott óvatosságra és a kellő gyanakvásra hívta fel a megjelentek figyelmét. Az idősek hasznos ismertetőt kaptak a 112-es segélyhívószám használatáról is.

A bűnmegelőzési előadó az alábbi fontos tanácsokkal látta el a nyugdíjasklubok tagjait:

  • Lehetőség szerint mindig utánvéttel fizessük a megrendelt árucikket.
  • Ha Öntől vásárolnak, akkor legyen gyanús, ha a bankszámlaszámán kívül bármilyen más adatot is kérnek!
  • Ne tévessze meg, hogy a vásárolni szándékozó személy egy csomagküldő szolgálat linkjét küldi meg! Ott bizonyosan nem kérik el a személyes banki adatait!
  • Ha üzenetben kap átirányító linket, ellenőrizze, nem egy áloldalról van-e szó! Inkább lépjen ki, és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával!
  • Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű biztonsági CVC-kódot, PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait! 
  • Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!
  • Online bankkártyás fizetésnél, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg adatait!
  • Nem megbízható forrásból származó linkre kattintva vagy ismeretlen webhelyeken ne indítson online banki tranzakciókat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu