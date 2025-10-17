A győri nyugdíjasokat látogatták meg a rendőrök

A rendőrség a honlapján tette közzé, hogy a Hétszínű Szivárvány Nyugdíjasok Klubja tagjai előtt tartott bűnmegelőzési előadást Bőhm Szilárd szakügyintéző, október 14-én Győrben, a Caffé-Colins Kávézóban.

A klubtagok a megelőzési lehetőségeikről hallhattak hasznos információkat, ajánlásokat. Szó esett a megelőző vagyonvédelemről és a szakember tájékoztatta a nyugdíjasokat az internetes és unokázós csalásokról.

Az előadás keretében a szakember a fokozott óvatosságra és a kellő gyanakvásra hívta fel a megjelentek figyelmét. Az idősek hasznos ismertetőt kaptak a 112-es segélyhívószám használatáról is.

A bűnmegelőzési előadó az alábbi fontos tanácsokkal látta el a nyugdíjasklubok tagjait: