1 órája
Ilyen volt az V. Győri Halnapok - Remekül megúsztuk
Nagyszerű időjárás és óriási látogatókedv mellett szeptember 19 és 21 között rendezték meg a jubileumi, V. Győri Halnapokat. A háromnapos esemény mostanra a győriek, a halbarátok és turisták igazi kedvence lett, kicsik és nagyok egyaránt örömmel töltötték idejüket ezen a gasztrokulturális élményprogramon. Mi is jó szívvel tekintünk vissza rá.
A győri halnapokon a rengeteg sült halétel mellett idén is megkóstolható volt Magyarország valamennyi jellegzetes, tájjellegű halászléje. A rendezvény egyik újdonságaként vezették be az úgynevezett „Fesztivál Ételek Versenyét”, amelyen szakmai zsűri értékelte az egyes standok halétkeinek minőségét. A zsűri tagjai voltak: Bori Tibor CC Hungary ( Club Culinare Hungary ) a főző férfiak klubja klubvezetője, és Prisztóka Tibor a nyúli Szél Fiai Fogadó és Cellárium tulajdonosa, CC Hungary "Nagymester". A megmérettetést ezúttal a Bajcsi Halásztanya nyerte harcsa halészléjével, a díjhoz ezúton is gratulálunk.
Díszkivilágítás hobbikerékpárosokkal
A Halnapokkal egy időben zajlottak az Európai Mobilitási Hét városi programjai, amelynek esti, Első Győri Ve-LED Bringázok Felvonulása – a szombati nap leglátványosabb eseményeként – a Széchenyi térre, éppen a Halnapok színpada elé futott be. A legszebben kivilágított kerékpárok tulajdonosai láthatóságot segítő és egyéb, értékes ajándékokat vehettek át a rendezvényen.
Az V. Győri Halnapok számokban
A nagyszerű időjárásnak köszönhetően az idei rendezvényt a 3 nap során mintegy 6-8000 vendég látogatta. Csupán összehasonlításképpen: míg két évvel ezelőtt valamivel több, mint 1 tonna hal fogyott, addig most ez a szám a 7 halárusnál összesen elérte az 1,8 tonnát. A vasárnap népszerűségi versenyét kétségtelenül az 1500 literes Fesztivál Üst nyerte, amelyben valóban baráti áron rotyogott a közkedvelt halászlé, amit akár otthoni ebédként is feltálalhattak a halbarátok.
Mivel a hal nem szeret szárazon, így megúsztatásukat több mint 70 hordónyi csapolt sör segítette. Szórakoztatásban sem volt hiány, így a 39 halas, italos, ételes és kézműves stand előtti színpadon 11 élőzenei produkció szórakoztatta a közönséget. Miattuk is érdemes volt kilátogatni. Remekül működtek, népszerűek voltak a gyerekjátékok is, amelyek számolatlanul sok gyereknek okoztak örömöt.
A Rotary Club jótékonykodása is eredményes volt
Idén először jelent meg a rendezvényen a Rotary Club-Rába Győr boros, fröccsös standja, amely a TAR Pincészet kiváló Irsai Olivér borát kínálta a szomjazóknak. Az itt befolyt jelentős összeget a klub jótékony célra gyűjtötte és ajánlotta fel.
Az V. Győri Halnapok a Dunakapu téren tehát ezúttal is nagy siker volt, folytatása jövő őszre várható.