Ilyen volt az V. Győri Halnapok - Remekül megúsztuk

A győri halnapokon a rengeteg sült halétel mellett idén is megkóstolható volt Magyarország valamennyi jellegzetes, tájjellegű halászléje. A rendezvény egyik újdonságaként vezették be az úgynevezett „Fesztivál Ételek Versenyét”, amelyen szakmai zsűri értékelte az egyes standok halétkeinek minőségét. A zsűri tagjai voltak: Bori Tibor CC Hungary ( Club Culinare Hungary ) a főző férfiak klubja klubvezetője, és Prisztóka Tibor a nyúli Szél Fiai Fogadó és Cellárium tulajdonosa, CC Hungary "Nagymester". A megmérettetést ezúttal a Bajcsi Halásztanya nyerte harcsa halészléjével, a díjhoz ezúton is gratulálunk.

A győri halnapokról a halcsipsz sem hiányzott

Díszkivilágítás hobbikerékpárosokkal

A Halnapokkal egy időben zajlottak az Európai Mobilitási Hét városi programjai, amelynek esti, Első Győri Ve-LED Bringázok Felvonulása – a szombati nap leglátványosabb eseményeként – a Széchenyi térre, éppen a Halnapok színpada elé futott be. A legszebben kivilágított kerékpárok tulajdonosai láthatóságot segítő és egyéb, értékes ajándékokat vehettek át a rendezvényen.