Csokit vagy csalunk

59 perce

Új helyszínen várja az apróságokat a győri Halloween megnyitója

Még lehet jelentkezni fogadó címnek, hogy október utolsó estélyén édességgel örvendeztesse meg a győri Halloween kis résztvevőit.

Kisalföld.hu

Tavaly is több mint ezer résztvevőnek szerzett vidám pillanatokat a győri Halloween. A civil szervezésű esemény lényege, hogy a gyerekek olyan házakhoz kopogtathatnak be, ahol édességgel várják őket. Idén ráadásul különösen látványos megnyitóval készülnek a szervezők.

Győri Halloween várja a város apraját és nagyját.
Vidám családi program a győri Halloween, ami évek óta megmozgatja a város lakóit.
Forrás: Mediaworks Archívum

Őszi borzongás kicsiknek és nagyoknak

Az első győri halloween-i cukorkagyűjtést 2022-ben szervezték meg a Győri Rossz Anyák Facebook-csoport alapítói. Az esemény azóta is töretlen népszerűségnek örvend a családok körében.

– Az esemény lényege, hogy előre összegyűjtjük azoknak a jelentkezőknek a címét, akik fogadó helyként részt vennének az eseményen és néhány szem cukorkával megajándékoznák a hozzájuk bekopogtató gyerekeket – mondta el a fő szervező Farkasné Nagy Nikolett.  

Idén a korábbiaknál kevesebb fogadó címünk van, így nagy szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik október 31-én 17 és 20 óra között fogadnák a gyerekeket. Ezt az esemény oldalán elérhető címbekérővel lehet jelezni. Egy címre körülbelül 20, maximum 30 gyerek szokott érkezni. A közös csoportunkba azt is lehet jelezni, ha valahol kifogytak az édességekből, így oda már ne menjen több fiatal.

Új helyszínen a győri Halloween megnyitója

Az elmúlt években a szervezők jól működő rendszert alakítottak ki, ahol a résztvevők térképen látják az elérhető címeket.

– A belvárosban rengeteg üzlet és étterem csatlakozik évek óta a kezdeményezésen, például a Jókai úti Győr-Szol irodában mindig hatalmas lelkesedéssel és elképesztő díszlettel várják a gyerekeket. A megnyitó idén nem a szokott helyszínen lesz, hanem az Audi Aréna parkolójában. A felajánlásoknak köszönhetően tovább színesítjük az eseményt, a tavaly is népszerű lézer show mellett, a Phoenix Circus Art tűzzsonglőrei tüzelik majd fel a hangulatot és a Pannonhalmi Black Diamond Tánccsoport is előadással készül. Már a helyszínen is szeretnénk kis meglepetéssel kedveskedni a gyerekeknek, így örömmel látjuk, ha valaki édesség adománnyal szeretné támogatni az eseményt.

Fontos: A megnyitó első előadása 17 órakor kezdődik. A fogadó helyszínekre pedig 20-ig lehet menni.

 

 

