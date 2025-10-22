19 perce
'56-os hétvége a Lufiban - Forradalmi fagylalt hétvége kezdődik a győri fagyizóban
Már megszokhattuk, hogy a Lufi Fagyizó mindig valami újdonsággal rukkol elő. Felsődiósi István, a győri fagyizó tulajdonosa és fagylaltkészítő mestere forradalmi ötlettel állt elő a hosszúhétvégére. Csütörtöktől négy újabb ütős ízkombináció kóstolható Ménfőcsanakon.
Felsődiósi István fagylaltkészítő mester már lázasan készül az október végi World Masters Fagylaltfesztiválra, ahol számos nemzet mellett a 9 legjobb magyar fagyikészítő méri össze tudását. István büszkén képviseli majd Győrt a bolognai döntőben, azonban mielőtt útnak indul, nem akarta új ízek nélkül hagyni a fagylaltozó vendégeit. Az 56-os megemlékezés kapcsán ízében és nevében is találó különlegességeket alkotott meg, mely a győri fagyizó pultjában csütörtöktől már kóstolható is.
Mutatjuk a győri fagyizó 4 új ízét és fantázianeveiket
1. Szabadság Íz - Avagy 56 csepp remény!
- Dió fagyi,
- lépes mézzel,
- diós grillázs,
- kékszőlős-mangó fagyi
- füstölt chilipaprikával
A fagylaltkészítő mester szerint a dió, lépesméz és a roppanós diós grillázs a múlt hagyományait őrzi. Míg a mangó, a kékszőlő és a füstölt chilipaprika merész kontrasztot ad. Egy íz ami a múltat és jelent köti össze. A füst pedig a harcok nyomát, a szabadságért vívott küzdelmet és drámai pillanatot idézi.
2. Lángoló Lelkek!
- Sós karamell fagyi,
- bazsalikumos málna fagyi,
- kávékrém és bourbon vaníliakrém
- szegfűborssal
- Ez a fagylaltkompozíció az 1956-os forradalom sokszínű, mégis egységes lelkületét idézi. Ezek az emlékezés rétegei: a sóskaramella a hétköznapok keserédes valóságát tükrözi, míg a bazsalikomos málna a forradalom szenvedélyét hozza el. A kávékrém az ébrenlétet és az elszántságot jelképezi, a bourbon vanília szegfűszegborssal pedig a tradíciókat a méltóságot adja hozzá - fogalmazott Felsődiósi István.
3. Tüzes Forradalom - Az ellenállás íze!
- Sós Mandulás
- tökmagos Pisztácia,
- ropogós cseresznyével
Ez a fagylalt István szerint erőt sugall, 1956-os forradalom lángoló szenvedélyét testesíti meg. A sós mandula, a tökmag a nép erejét szimbolizálja, a pisztácia a nemzet büszkeségét tükrözi, a ropogós cseresznye pedig a reményt.
4. Erő és remény - Ízek melyek túlélnek mindent!
- Portói boros
- mentás csokoládé,
- égetett mogyoróval és
- lime-al.
- Ez a fagylalt nekem a sötétség és a fény, a fájdalom és bizakodás kéz a kézben. A portói boros, mentás csokoládé a küzdelem súlyá, a veszteségek fájdalmát idézi. A menta frissessége a szabadság vágyát hozza el. Az égetett mogyoró roppanása az ellenállás keménységét, a lime savassága pedig a reményt testesíti meg. Ez a fagylalt egyszerre sötét és világos, fűtött és friss. Pont mint a nemzet, amely bármilyen sötétségből képes újra felállni! Emlékezés minden egyes kanálban! - hangsúlyozta Felsődiósi István.