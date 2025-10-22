'56-os hétvége a Lufiban - Forradalmi fagylalt hétvége kezdődik a győri fagyizóban

Felsődiósi István fagylaltkészítő mester már lázasan készül az október végi World Masters Fagylaltfesztiválra, ahol számos nemzet mellett a 9 legjobb magyar fagyikészítő méri össze tudását. István büszkén képviseli majd Győrt a bolognai döntőben, azonban mielőtt útnak indul, nem akarta új ízek nélkül hagyni a fagylaltozó vendégeit. Az 56-os megemlékezés kapcsán ízében és nevében is találó különlegességeket alkotott meg, mely a győri fagyizó pultjában csütörtöktől már kóstolható is.

Győri fagyizó újdonságai - Csütörtöktől forradalmi ízek a ménfőcsanaki Lufiban. Fotó: Felsődiósi István

Mutatjuk a győri fagyizó 4 új ízét és fantázianeveiket

1. Szabadság Íz - Avagy 56 csepp remény!

Dió fagyi,

lépes mézzel,

diós grillázs,

kékszőlős-mangó fagyi

füstölt chilipaprikával

A fagylaltkészítő mester szerint a dió, lépesméz és a roppanós diós grillázs a múlt hagyományait őrzi. Míg a mangó, a kékszőlő és a füstölt chilipaprika merész kontrasztot ad. Egy íz ami a múltat és jelent köti össze. A füst pedig a harcok nyomát, a szabadságért vívott küzdelmet és drámai pillanatot idézi.

Szabadság Íz - Avagy 56 csepp remény!

2. Lángoló Lelkek!

Sós karamell fagyi,

bazsalikumos málna fagyi,

kávékrém és bourbon vaníliakrém

szegfűborssal

- Ez a fagylaltkompozíció az 1956-os forradalom sokszínű, mégis egységes lelkületét idézi. Ezek az emlékezés rétegei: a sóskaramella a hétköznapok keserédes valóságát tükrözi, míg a bazsalikomos málna a forradalom szenvedélyét hozza el. A kávékrém az ébrenlétet és az elszántságot jelképezi, a bourbon vanília szegfűszegborssal pedig a tradíciókat a méltóságot adja hozzá - fogalmazott Felsődiósi István.

A győri fagyizó Lángoló Lelkek! elnevezésű kreációja.

3. Tüzes Forradalom - Az ellenállás íze!

Sós Mandulás

tökmagos Pisztácia,

ropogós cseresznyével

Ez a fagylalt István szerint erőt sugall, 1956-os forradalom lángoló szenvedélyét testesíti meg. A sós mandula, a tökmag a nép erejét szimbolizálja, a pisztácia a nemzet büszkeségét tükrözi, a ropogós cseresznye pedig a reményt.

Tüzes Forradalom - Az ellenállás íze! amelybe tökmag és cseresznye is került.

4. Erő és remény - Ízek melyek túlélnek mindent!

Portói boros

mentás csokoládé,

égetett mogyoróval és

lime-al.

- Ez a fagylalt nekem a sötétség és a fény, a fájdalom és bizakodás kéz a kézben. A portói boros, mentás csokoládé a küzdelem súlyá, a veszteségek fájdalmát idézi. A menta frissessége a szabadság vágyát hozza el. Az égetett mogyoró roppanása az ellenállás keménységét, a lime savassága pedig a reményt testesíti meg. Ez a fagylalt egyszerre sötét és világos, fűtött és friss. Pont mint a nemzet, amely bármilyen sötétségből képes újra felállni! Emlékezés minden egyes kanálban! - hangsúlyozta Felsődiósi István.