Új ízek

37 perce

'56-os hétvége a Lufiban - Forradalmi fagylalt hétvége kezdődik a győri fagyizóban

Címkék#fagyizó#Felsődiósi István#56-os forradalom és szabadságharc#fagylalt

Már megszokhattuk, hogy a Lufi Fagyizó mindig valami újdonsággal rukkol elő. Felsődiósi István, a győri fagyizó tulajdonosa és fagylaltkészítő mestere forradalmi ötlettel állt elő a hosszúhétvégére. Csütörtöktől négy újabb ütős ízkombináció kóstolható Ménfőcsanakon.

Kisalföld.hu

Felsődiósi István fagylaltkészítő mester már lázasan készül az október végi World Masters Fagylaltfesztiválra, ahol számos nemzet mellett a 9 legjobb magyar fagyikészítő méri össze tudását. István büszkén képviseli majd Győrt a bolognai döntőben, azonban mielőtt útnak indul, nem akarta új ízek nélkül hagyni a fagylaltozó vendégeit. Az 56-os megemlékezés kapcsán ízében és nevében is találó különlegességeket alkotott meg, mely a győri fagyizó pultjában csütörtöktől már kóstolható is.

győri fagyizó
Győri fagyizó újdonságai - Csütörtöktől forradalmi ízek a ménfőcsanaki Lufiban. Fotó: Felsődiósi István

Mutatjuk a győri fagyizó 4 új ízét és fantázianeveiket

1. Szabadság Íz - Avagy 56 csepp remény!

  • Dió fagyi, 
  • lépes mézzel, 
  • diós grillázs, 
  • kékszőlős-mangó fagyi 
  • füstölt chilipaprikával

A fagylaltkészítő mester szerint a dió, lépesméz és a roppanós diós grillázs a múlt hagyományait őrzi. Míg a mangó, a kékszőlő és a füstölt chilipaprika merész kontrasztot ad. Egy íz ami a múltat és jelent köti össze. A füst pedig a harcok nyomát, a szabadságért vívott küzdelmet és drámai pillanatot idézi.

Szabadság Íz - Avagy 56 csepp remény!

 

2. Lángoló Lelkek!

  • Sós karamell fagyi,
  • bazsalikumos málna fagyi,
  • kávékrém és bourbon vaníliakrém 
  • szegfűborssal

- Ez a fagylaltkompozíció az 1956-os forradalom sokszínű, mégis egységes lelkületét idézi. Ezek az emlékezés rétegei: a sóskaramella a hétköznapok keserédes valóságát tükrözi, míg a bazsalikomos málna a forradalom szenvedélyét hozza el. A kávékrém az ébrenlétet és az elszántságot jelképezi, a bourbon vanília szegfűszegborssal pedig a tradíciókat a méltóságot adja hozzá - fogalmazott Felsődiósi István.

A győri fagyizó Lángoló Lelkek! elnevezésű kreációja.

3. Tüzes Forradalom - Az ellenállás íze!

  • Sós Mandulás 
  • tökmagos Pisztácia,
  • ropogós cseresznyével

Ez a fagylalt István szerint erőt sugall, 1956-os forradalom lángoló szenvedélyét testesíti meg. A sós mandula, a tökmag a nép erejét szimbolizálja, a pisztácia a nemzet büszkeségét tükrözi, a ropogós cseresznye pedig a reményt.

Tüzes Forradalom - Az ellenállás íze! amelybe tökmag és cseresznye is került.

 

4. Erő és remény - Ízek melyek túlélnek mindent!

  • Portói boros 
  • mentás csokoládé,
  • égetett mogyoróval és 
  • lime-al.

- Ez a fagylalt nekem a sötétség és a fény, a fájdalom és bizakodás kéz a kézben. A portói boros, mentás csokoládé a küzdelem súlyá, a veszteségek fájdalmát idézi. A menta frissessége a szabadság vágyát hozza el. Az égetett mogyoró roppanása az ellenállás keménységét, a lime savassága pedig a reményt testesíti meg. Ez a fagylalt egyszerre sötét és világos, fűtött és friss. Pont mint a nemzet, amely bármilyen sötétségből képes újra felállni! Emlékezés minden egyes kanálban! - hangsúlyozta Felsődiósi István.

A negyedik kreációs a Erő és remény - Ízek melyek túlélnek mindent! nevet kapta.

 

 

