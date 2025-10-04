október 4., szombat

39 perce

Séta az egykori győri belvárosban - Szívet melengető retró fotókon repítünk a múltba

Címkék#retró#séta#Baross út#győri belváros#fotó

Nosztalgiázni fantasztikus dolog. Nemrég a fortepan oldalán csodás képekre bukkantunk az egykori győri belvárosról. Tarts velünk a múltba.

Kisalföld.hu
Séta az egykori győri belvárosban - Szívet melengető retró fotókon repítünk a múltba

Forrás: Fortepan/Lencse Zoltán

A fortepan oldalát böngészve nem mindennapi képekre bukkantunk. A retró, egykori győri belváros számtalan felvételt tartogat, most nyolc fantasztikus fotón térhetsz velünk a múltba.

retró győri belváros fotó felvétel kép múlt
Retró felvételek a győri belváros egykori múltjából. Ezeket a képeket kötelező végiglapoznod. 
Forrás: Fortepan/Lencse Zoltán

Retró győri belváros: séta a múltban

Most nyolc olyan fotót hoztunk olvasóinknak, amelyek igazi belvárosi sétát örökítettek meg. Hogy boldogabbak voltak-e akkor az emberek? Döntsétek el ti, nézzétek meg a képgalériát.

Korábban több képgalériában is varázslatos retró fotókon mutattuk be várost, és azt, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton.

Séta az egykori győri belvárosban: szívet melengető retró fotókon repítünk a múltba

Fotók: Fortepan

 

