1 órája
Séta az egykori győri belvárosban - Szívet melengető retró fotókon repítünk a múltba
Nosztalgiázni fantasztikus dolog. Nemrég a fortepan oldalán csodás képekre bukkantunk az egykori győri belvárosról. Tarts velünk a múltba.
Forrás: Fortepan/Lencse Zoltán
A fortepan oldalát böngészve nem mindennapi képekre bukkantunk. A retró, egykori győri belváros számtalan felvételt tartogat, most nyolc fantasztikus fotón térhetsz velünk a múltba.
Retró győri belváros: séta a múltban
Most nyolc olyan fotót hoztunk olvasóinknak, amelyek igazi belvárosi sétát örökítettek meg. Hogy boldogabbak voltak-e akkor az emberek? Döntsétek el ti, nézzétek meg a képgalériát.
Korábban több képgalériában is varázslatos retró fotókon mutattuk be várost, és azt, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton.
Séta az egykori győri belvárosban: szívet melengető retró fotókon repítünk a múltbaFotók: Fortepan
