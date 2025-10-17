Győrben ismét megvalósult a NEXUT szülőknek szóló digitális workshopja - Képgaléria

Az eseményen Németh-Dene Zsófia klinikai szakpszichológus segítette a résztvevőket abban, hogyan tudják gyermekeiket tudatosan és felelősen támogatni a 21. század digitális világában.

Fotó: Csapo Balazs

A workshop központi témája az volt, hogyan birkózhatnak meg a szülők azzal a kihívással, hogy a gyerekek mindennapjait egyre inkább átszövik az okoseszközök, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Az előadás során szó esett arról is, milyen határokat érdemes felállítani, hogyan válhatunk hiteles példaképekké, és milyen konkrét eszközök segíthetnek abban, hogy „elég jó” digitális szülővé váljunk.

Az interaktív eseményen a résztvevők saját tapasztalataikat is megoszthatták, és közösen gondolkodhattak azon, hogyan teremthető meg az egyensúly a digitális jelenlét és a valódi kapcsolódás között.