Megjöttünk
56 perce
Gyönyörű neveket kaptak a szerdán született kisbabák mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 22-én születtek Mosonmagyaróváron: Gerendai Lili Anna (Mosonmagyaróvár), Makai Gréta (Dunasziget).
