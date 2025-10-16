Program
1 órája
Gyalogtúra Győrben - hét kilométert tehetnek mega résztvevők
A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ a Világ Gyalogló Hónap országos rendezvénysorozathoz csatlakozva 7 km-es gyalogtúrára várja a résztvevőket.
Időpont: 2025. október 17. 15.00
Helye: Győr, Püspökerdő
Útvonal: Jedlik híd révfalui hídfő - Aranypart I. – Mosoni-Duna part - Püspökerdő – Aranypart II.
Találkozó 14.40-től a Jedlik híd révfalui hídfőjénél. A részvétel díjtalan.
