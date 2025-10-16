október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Gyalogtúra Győrben - hét kilométert tehetnek mega résztvevők

Címkék#rendezvénysorozat#útvonal#gyalogtúra#Püspökerdő

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ a Világ Gyalogló Hónap országos rendezvénysorozathoz csatlakozva 7 km-es gyalogtúrára várja a résztvevőket.

Kisalföld.hu
Gyalogtúra Győrben - hét kilométert tehetnek mega résztvevők

Forrás: MW Archívum

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ a Világ Gyalogló Hónap országos rendezvénysorozathoz csatlakozva 7 km-es gyalogtúrára várja a résztvevőket.

Időpont: 2025. október 17. 15.00

Helye: Győr, Püspökerdő

Útvonal: Jedlik híd révfalui hídfő - Aranypart I. – Mosoni-Duna part - Püspökerdő – Aranypart II.

Találkozó 14.40-től a Jedlik híd révfalui hídfőjénél. A részvétel díjtalan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu