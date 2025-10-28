október 28., kedd

Új lakók

18 perce

Három kis gepárd született a bécsi állatkertben - fotó a cukiságokról

Címkék#bécs#állatkert#gepárd

Örömhírt osztott meg a bécsi állatkert, az új lakókat sikerült lencsevégre kapni.

Kisalföld.hu

Az állatkert közösségi oldalán osztották meg a jó hírt: bővült a gepárd család, három kis tüneménnyel. 

gepárd
Gepárdok születtek a bécsi állatkertben. Fotó: Daniel Zupanc

Róluk készültek felvételek, melyeket most mi is megmutatunk:

 

