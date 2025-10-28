Új lakók
1 órája
Három kis gepárd született a bécsi állatkertben - fotó a cukiságokról
Örömhírt osztott meg a bécsi állatkert, az új lakókat sikerült lencsevégre kapni.
Az állatkert közösségi oldalán osztották meg a jó hírt: bővült a gepárd család, három kis tüneménnyel.
Róluk készültek felvételek, melyeket most mi is megmutatunk:
