Vásár és jókedv

1 órája

Gedeon-napi vásárt rendeztek Csornán, szórakoztató programok várták a közönséget - fotók

Koncertek, vásár, gyerekprogramok szórakoztatták az érdeklődőket szombaton délután Csorna főterén. Az önkormányzat rendezte meg a hagyományos, Gedeon-napi vásárt.

Kisalföld.hu

Gedeon-napi vásárt rendezett a csornai önkormányzat szombaton. Az érdeklődőket a városháza előtti téren várták kézművesek, kistermelők, a gyerekeket játékok, szórakoztató programok, foglalkozások. A jó hangulatról koncertek is gondoskodtak, muzsikált a Romungo Gipsy Band és a Mosolyra Hangoló Együttes interaktív műsort adott.

Gedeon-napi vásár Csornán. Fotók: Major András alpolgármester közösségi oldala

 

Gedeon-napi vásár Csornán

Fotók: Major András alpolgármester közösségi oldala

 

