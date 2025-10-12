Gedeon-napi vásárt rendeztek Csornán, szórakoztató programok várták a közönséget - fotók

Gedeon-napi vásárt rendezett a csornai önkormányzat szombaton. Az érdeklődőket a városháza előtti téren várták kézművesek, kistermelők, a gyerekeket játékok, szórakoztató programok, foglalkozások. A jó hangulatról koncertek is gondoskodtak, muzsikált a Romungo Gipsy Band és a Mosolyra Hangoló Együttes interaktív műsort adott.

Gedeon-napi vásár Csornán. Fotók: Major András alpolgármester közösségi oldala