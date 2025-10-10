Gardróbcsere a győri belvárosban - Adj új életet ruháidnak vasárnap

Aranykorukat élik ismét a használtruha-akciók, a legtöbben már függői az online térben az ilyesfajta kincskeresésnek. Érdemes még vasárnap délutáni gardróbcsere előtt átnézni a szekrényeinket, fiókokat vagy ellátogatni az eseményre, hogy felfrissítsük azt.

Őszi és téli, megunt, kinőtt darabok lesznek a belvárosi gardróbcsere programon.

Fotó: Ökosikk

Gardróbcsere tudatosan, az újhasznosítás jegyében

A héten már begyűjthetők az Ökosikk-valuták – ha épp nincs mit csereberélni –, amit fogyasztás fejében adnak a vendéglátóhelyek: A Fűszeres, a Popeye Győr, az Ambrózia, a Lima Pub & Hostel, a Mandala Teaház Győr és a Vital Cafe & Bistro. Aki viszont megszabadulna néhány őszi vagy téli melegebb holmitól, egy választott helyszínen megteheti, és maximum 10 darabot adhat le. A legfontosabb, hogy azok hibátlan állapotúak legyenek, folt- és szakadásmentesek.

További részletekért hallgassa meg podcastünket.