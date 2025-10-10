október 10., péntek

kisalfold.hu podcast

1 órája

Gardróbcsere a győri belvárosban - Adj új életet ruháidnak vasárnap

Az év utolsó ingyenes ruhacserebere-akcióját rendezik meg Győrben. Az öt éve nagy sikerű Ökosikk rendezvényt vasárnap tartják hat belvárosi vendéglátóhelyen. Őszi és téli, már megunt, kinőtt ruhadarabok cserélhetnek gazdát. Ennek kapcsán kérdeztük podcastműsorunk két vendégét: Koncz Nórát, a Muszáj Természetvédelmi Egyesület elnökét és A Fűszeres képviseletében Béki Henit. Te ott leszel a vasárnapi gardróbcsere akción?

Kisalföld.hu
Gardróbcsere a győri belvárosban - Adj új életet ruháidnak vasárnap

Forrás: Ökosikk

Aranykorukat élik ismét a használtruha-akciók, a legtöbben már függői az online térben az ilyesfajta kincskeresésnek. Érdemes még vasárnap délutáni gardróbcsere előtt átnézni a szekrényeinket, fiókokat vagy ellátogatni az eseményre, hogy felfrissítsük azt. 

gardróbcsere
Őszi és téli, megunt, kinőtt darabok lesznek a belvárosi gardróbcsere programon. 
Fotó: Ökosikk

Gardróbcsere tudatosan, az újhasznosítás jegyében

A héten már begyűjthetők az Ökosikk-valuták – ha épp nincs mit csereberélni –, amit fogyasztás fejében adnak a vendéglátóhelyek: A Fűszeres, a Popeye Győr, az Ambrózia, a Lima Pub & Hostel, a Mandala Teaház Győr és a Vital Cafe & Bistro. Aki viszont megszabadulna néhány őszi vagy téli melegebb holmitól, egy választott helyszínen megteheti, és maximum 10 darabot adhat le. A legfontosabb, hogy azok hibátlan állapotúak legyenek, folt- és szakadásmentesek. 

További részletekért hallgassa meg podcastünket.

 

kisalfold.hu podcast

