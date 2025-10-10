1 órája
Gardróbcsere a győri belvárosban - Adj új életet ruháidnak vasárnap
Az év utolsó ingyenes ruhacserebere-akcióját rendezik meg Győrben. Az öt éve nagy sikerű Ökosikk rendezvényt vasárnap tartják hat belvárosi vendéglátóhelyen. Őszi és téli, már megunt, kinőtt ruhadarabok cserélhetnek gazdát. Ennek kapcsán kérdeztük podcastműsorunk két vendégét: Koncz Nórát, a Muszáj Természetvédelmi Egyesület elnökét és A Fűszeres képviseletében Béki Henit. Te ott leszel a vasárnapi gardróbcsere akción?
Forrás: Ökosikk
Aranykorukat élik ismét a használtruha-akciók, a legtöbben már függői az online térben az ilyesfajta kincskeresésnek. Érdemes még vasárnap délutáni gardróbcsere előtt átnézni a szekrényeinket, fiókokat vagy ellátogatni az eseményre, hogy felfrissítsük azt.
Gardróbcsere tudatosan, az újhasznosítás jegyében
A héten már begyűjthetők az Ökosikk-valuták – ha épp nincs mit csereberélni –, amit fogyasztás fejében adnak a vendéglátóhelyek: A Fűszeres, a Popeye Győr, az Ambrózia, a Lima Pub & Hostel, a Mandala Teaház Győr és a Vital Cafe & Bistro. Aki viszont megszabadulna néhány őszi vagy téli melegebb holmitól, egy választott helyszínen megteheti, és maximum 10 darabot adhat le. A legfontosabb, hogy azok hibátlan állapotúak legyenek, folt- és szakadásmentesek.
További részletekért hallgassa meg podcastünket.
kisalfold.hu podcast
- A győri snooker játékos a profivá válás útján - videó, fotók
- A zseniális festő, Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg
- Új otthonra vágynak a győri filharmonikusok - Podcast Fűke Gézával
- Ellenőrzött minőség a GYHG-nál
- Nagysikerű nyári programok után már az adventre készül a Győr Projekt - podcast