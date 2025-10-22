1 órája
Fűnyírás, metszés, őszi levelek összegyűjtése: a Győr-Szol Zrt. is készül a nemzeti ünnepre - fotók
A közterületek szépítésén dolgoznak az október 23-ai ünnepi megemlékezések előtti napokban a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóságának dolgozói.
A főbb rendezvények helyszínein, a Bisinger sétányon, az Eötvös parkban, a Honvéd Ligetben és azok környékén a szolgáltató munkatársai levágták a füvet, ahol szükséges megmetszették a cserjéket, bokrokat. A lehullott őszi leveleket kézi erővel és gépekkel gyűjtötték össze.
Itt, és a belváros más közterületein is elvégezték a szükséges növénygondozási, valamint egyéb takarítási munkákat. Az 1956-os forradalom évfordulója előtt a hagyományoknak megfelelően kikerülnek a közintézményekre, a hidakra, az utak mellé várost az ünnepi időszakban díszítő nemzeti színű zászlók.
Fűnyírás, metszés, őszi levelek összegyűjtése: a Győr-Szol Zrt. is készül a nemzeti ünnepreFotók: Forrás: Győr-Szol Zrt
Az ünnepi rendezvények ideje alatt és után is megerősített létszámmal zajlik a közterületeken a takarítás.