Szépülnek a közterületek

1 órája

Fűnyírás, metszés, őszi levelek összegyűjtése: a Győr-Szol Zrt. is készül a nemzeti ünnepre - fotók

A közterületek szépítésén dolgoznak az október 23-ai ünnepi megemlékezések előtti napokban a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóságának dolgozói.

Kisalföld.hu

A főbb rendezvények helyszínein, a Bisinger sétányon, az Eötvös parkban, a Honvéd Ligetben és azok környékén a szolgáltató munkatársai levágták a füvet, ahol szükséges megmetszették a cserjéket, bokrokat. A lehullott őszi leveleket kézi erővel és gépekkel gyűjtötték össze. 

Forrás: Győr-Szol Zrt

Itt, és a belváros más közterületein is elvégezték a szükséges növénygondozási, valamint egyéb takarítási munkákat.  Az 1956-os forradalom évfordulója előtt a hagyományoknak megfelelően kikerülnek a közintézményekre, a hidakra, az utak mellé várost az ünnepi időszakban díszítő nemzeti színű zászlók.

Fűnyírás, metszés, őszi levelek összegyűjtése: a Győr-Szol Zrt. is készül a nemzeti ünnepre

Fotók: Forrás: Győr-Szol Zrt

Az ünnepi rendezvények ideje alatt és után is megerősített létszámmal zajlik a közterületeken a takarítás.    

 

