Fűnyírás, metszés, őszi levelek összegyűjtése: a Győr-Szol Zrt. is készül a nemzeti ünnepre - fotók

A főbb rendezvények helyszínein, a Bisinger sétányon, az Eötvös parkban, a Honvéd Ligetben és azok környékén a szolgáltató munkatársai levágták a füvet, ahol szükséges megmetszették a cserjéket, bokrokat. A lehullott őszi leveleket kézi erővel és gépekkel gyűjtötték össze.

Forrás: Győr-Szol Zrt

Itt, és a belváros más közterületein is elvégezték a szükséges növénygondozási, valamint egyéb takarítási munkákat. Az 1956-os forradalom évfordulója előtt a hagyományoknak megfelelően kikerülnek a közintézményekre, a hidakra, az utak mellé várost az ünnepi időszakban díszítő nemzeti színű zászlók.