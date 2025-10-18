Káosz a konyhában - Véleménycikk a főzésről

Főzni bárki tud – állítja gyermekkorom egyik kedvenc meséjének, a Lecsónak a mesterséfje. De mi van akkor, amikor hiába próbálom pontról pontra követni a receptet, a vége mindig az, hogy valami felgyullad, vagy katasztrófába torkollik? Amikor a fakanál nem varázspálca, hanem egy ügyetlenül hadonászó bot, ami rendre leveri a pulton felejtett tejesdobozt? Főzés másképpen.

A főzés gyerekjáték, mondja aki ért hozzá.

Fotó: Shutterstock

Főzés kétbalkézzel

Szerintem a főzés egy kicsit olyan, mint az élet: az ember kap néhány hozzávalót, mondjuk sót, borsot, verejtéket és könnyeket, és próbál belőlük valami élhetőt, valami ízleteset készíteni. Néha túl sok kerül bele a sóból, néha meg a tűz csap túl magasra, és csak nézünk a füstön át, hogy vajon mikor vált át a lelkesedés kísérletből kudarcba.

Gyerekként azt hittem, a felnőttek mind tudnak főzni. Aztán felnőttem, és rájöttem, hogy ők is csak improvizálnak. Van, aki bátran szemmértékre szór, más inkább mindent mérlegen adagol. Van, aki sír a hagymától, és van, aki csak sír, mert a főtt tojás is kifogott rajta.

A konyha nekem nem csupán az edények és a kiejthetetlen nevű hozzávalók helye. Ez az a laboratórium, ahol a káoszon túl a türelem és a bátorság is mérhető. Mert főzni nemcsak azt jelenti, hogy ételt készítünk. Hanem azt is, hogy adunk magunkból egy darabot abból, akik vagyunk. Hiszen nincs két egyforma palacsintarecept sem. Minden keverésben ott a remény, hogy talán most sikerül. Talán most nem ég oda.

És ha mégis odaég? Akkor újrakezdem. Mert az élet is ilyen, néha odakozmálunk közben. Van, hogy a recept pontos, mégis keserű lesz a végeredmény. De van valami vigasztaló abban, hogy a konyha mindig újra ott vár. A kudarc után egy újabb próbálkozás, egy étel, egy nap.

Talán ezért szeretem a Lecsót. Mert nem a főzésről szól igazán, hanem arról, hogy soha ne adjuk fel. Hogy a tökéletlenség néha maga a recept. És hogy néha, amikor minden füstbe ment, elég csak annyit mondani: Sebaj, legközelebb talán nem gyullad fel.