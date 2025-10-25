Égi vándor
1 órája
Fotón mutatjuk az év üstökösét
Mosonmagyaróvári olvasónk ismét egy szemet kápráztató pillanatot kapott lencsevégre, melyet velünk is megosztott.
Október 24-én a sok felhős estéket és hosszú várakozást követően Mosonmagyaróváron sikerült lencsevégre kapni a C/2025 A6 (Lemmon) üstököst.
Az üstökös a nyugati horizonton a Göncölszekér fogantyúja alatt látható . Sötétedést követően - írta Bíró Dóra mosonmagyaróvári olvasónk.
