Fotón mutatjuk az év üstökösét

Október 24-én a sok felhős estéket és hosszú várakozást követően Mosonmagyaróváron sikerült lencsevégre kapni a C/2025 A6 (Lemmon) üstököst.

Fotó: Bíró Dóra

Az üstökös a nyugati horizonton a Göncölszekér fogantyúja alatt látható . Sötétedést követően - írta Bíró Dóra mosonmagyaróvári olvasónk.