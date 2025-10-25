október 25., szombat

Égi vándor 

1 órája

Fotón mutatjuk az év üstökösét

Címkék#Bíró Dóra#olvasói fotó#Göncölszekér#üstökös

Mosonmagyaróvári olvasónk ismét egy szemet kápráztató pillanatot kapott lencsevégre, melyet velünk is megosztott.

Kisalföld.hu

Október 24-én a sok felhős estéket és hosszú várakozást követően Mosonmagyaróváron sikerült lencsevégre kapni a C/2025 A6 (Lemmon)  üstököst.

Fotó: Bíró Dóra

Az üstökös a nyugati horizonton a Göncölszekér fogantyúja alatt látható . Sötétedést követően - írta Bíró Dóra mosonmagyaróvári olvasónk.

Fotó: Bíró Dóra

 

 

