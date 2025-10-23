október 23., csütörtök

Ellenforradalom és gyilkosok?

39 perce

A szoborpark ténykedik, egy közösségi portálon fejti ki gyalázatos gondolatait, kollégánk véleménye

A forradalom és szabadságharc hőseit gyalázzák egy közösségi oldal szerkesztői az interneten. A meghaltak és a börtönbe zártak, a forradalom emléke miatt nem lehet szó nélkül hagyni.

Cs. Kovács Attila

Az egyik internetes platformon létezik egy oldal, az a neve, hogy Ellenforradalom 1956 és a forradalom hőseit gyalázza. Nem követem, de az algoritmus rendszeresen feldobja a bejegyzéseit, úgy látszik, kifigyelték, hogy érdeklődőm a történelem iránt és szívesen böngészem a témával kapcsolatos írásokat, véleményeket. Különösen most, a nemzeti ünnepünket, a forradalom és szabadságharc évfordulóját megelőző napokban. Néhány éve kifejtettem már e hasábokon, hogy mit jelent nekem, illetve családomnak 1956, illetve az ötvenes évek. 

A forradalom hőseit gyalázza egy közösségi oldal. Nem lehet szó nélkül hagyni.
A forradalom tisztasága, emléke és a hősök, áldozatok megkövetelik , hogy szóvá tegyük az ocsmány gondolatokat. 

A forradalom és a hősök emlékére

Tegnap beleolvastam a fent nevezett ellenforradalmi oldal posztjaiba és nem tudom eldönteni, hogy a szoborpark él és ténykedik vagy valakik csak heccelni akarják a népet és elégedettek, ha úgy érzik, sikerült a bosszantás. Aztán arra gondoltam, hogy a lap szerkesztői komolyan gondolják mindazt, amit leírnak és a legfontosabb üzenetük tényleg az, hogy 1956. október 23-án ellenforradalom volt. Mindemellett éltetik a koreai Munkapártot, idéznek a magyar Munkáspárttól, cáfolják a Rákosi-rendszer egyházellenességét, működtetnek valamiféle munkásőr emléktársaságot és ellenségnek, gyilkosnak állítják be a pesti srácokat és a forradalom fegyvereseit. A nemzeti gyalázat napjának nevezik október 23-át és titkos megemlékezéseket szerveznek októberben és novemberben. Egészen gyalázatos mondatok is olvashatók az oldalon. 

Én elnéző és elfogadó vagyok mások véleményével kapcsolatban, de ezeket a sorokat nem tudom szó nélkül hagyni. Ahhoz túl sokan haltak meg és túl sokan kerültek börtönbe, túl sok honfitársunkat aláztak és kínoztak meg, internáltak és lehetetlenítettek el a kommunizmus évtizedei alatt azok, akiket most az Ellenforradalom 1956 hősként tisztel. 

És, ha valaki őket hősöknek nevezi, azzal meggyalázza azok emlékét, akik valóban életüket adták a magyar szabadságért.

