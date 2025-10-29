Megjött a bekuckózós idő, mutatjuk mit nézzünk

Nincs is jobb, mint egy nyugodt délután, amikor semmi dolgunk, kint csendben szemerkél az eső és egy gyertya lángja mellett nézünk valami tipikusan őszi filmet. Filmajánlónkkal segítünk a döntésben, pontosan mit nézzünk.

Tipikus őszi filmajánlós listát hoztunk.

Fotó: Shutterstock

Őszi filmajánló

1. Holt költők társasága

A központi karakter, John Keating (Robin Williams) tehetséges gimnáziumi angoltanár, aki 1959 őszén nagyon szigorú és konzervatív intézmény, a Welton Akadémia oktatója lesz.

2. Harry Potter és a bölcsek köve

A Harry Potter-filmek sorát elindító részben láthatjuk, hogyan készülődik a tanévre a Daniel Radcliffe által megformált híres varázslótanonc, majd azt is, miként vészeli át az iskolakezdést – na meg egy csodálatos halloweeni ünnepséget, lebegő töklámpásokkal.

3. Good Will Hunting

Az erősen életszagú, és kifejezetten megindító dráma középpontjában egy problémás zseni (Damon) és terapeutája (Robin Williams) állnak.

4. A faun labirintusa

Ez az ijesztő teremtményeket falvonultató rémmese, lényegében mintha az Alice Csodaországban sötét, felnőtteknek szóló verziója lenne.

5. Coco

Miközben szemkápráztató animációval varázsol el, fontos és mély témákat érint többek között arról, mit jelent tisztelni a családot és önmagunkat, még a generációkon átívelő nehézségek ellenére is.

6. Hókusz pókusz

A történet szerint a három, 17. századi salemi boszorkány Halloween éjszakáján újra életre kel, hogy mindent ott folytassanak, ahol 300 éve abbahagyták.

7. Átkozott boszorkák

Mágikus képességekkel bíró főhőseink családi átokkal néznek szembe. A dolog azonban nem olyan egyszerű, ugyanis Sally igazi szerelemre vágyik, míg Gillian élvezi hatalmát a férfiak fölött. Ám hamarosan találkozik Jimmyvel, és az események hirtelen különös fordulatot vesznek.

8. Beetlejuice – Kísértethistória

1988-ban bemutatott amerikai fantasy-filmvígjáték, melyet Tim Burton rendezett. A főbb szerepekben Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones, Catherine O’Hara, Winona Ryder és Michael Keaton látható.

9. Tőrbe ejtve

Ha ősz, akkor borzongató krimi, de ha nem szeretnénk túlságosan rémisztő filmet nézni, vagy jobban vonzódunk a klasszikus bűntényekhez, akkor a sztárparádét felvonultató Tőrbe ejtve lesz a mi tökéletes filmünk a szezonra.