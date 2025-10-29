3 órája
Megjött a bekuckózós idő, mutatjuk mit nézzünk
Az őszi időjárás nem mindig kellemes, sokszor kimozdulni sincs kedve az embernek. A legjobb, amit egy ilyen esős délutánon tehetünk, hogy bebújunk a takaró alá és nézünk egy ideillő filmet. Tipikus őszi filmajánlós listát hoztunk.
Nincs is jobb, mint egy nyugodt délután, amikor semmi dolgunk, kint csendben szemerkél az eső és egy gyertya lángja mellett nézünk valami tipikusan őszi filmet. Filmajánlónkkal segítünk a döntésben, pontosan mit nézzünk.
Őszi filmajánló
1. Holt költők társasága
A központi karakter, John Keating (Robin Williams) tehetséges gimnáziumi angoltanár, aki 1959 őszén nagyon szigorú és konzervatív intézmény, a Welton Akadémia oktatója lesz.
2. Harry Potter és a bölcsek köve
A Harry Potter-filmek sorát elindító részben láthatjuk, hogyan készülődik a tanévre a Daniel Radcliffe által megformált híres varázslótanonc, majd azt is, miként vészeli át az iskolakezdést – na meg egy csodálatos halloweeni ünnepséget, lebegő töklámpásokkal.
3. Good Will Hunting
Az erősen életszagú, és kifejezetten megindító dráma középpontjában egy problémás zseni (Damon) és terapeutája (Robin Williams) állnak.
4. A faun labirintusa
Ez az ijesztő teremtményeket falvonultató rémmese, lényegében mintha az Alice Csodaországban sötét, felnőtteknek szóló verziója lenne.
5. Coco
Miközben szemkápráztató animációval varázsol el, fontos és mély témákat érint többek között arról, mit jelent tisztelni a családot és önmagunkat, még a generációkon átívelő nehézségek ellenére is.
6. Hókusz pókusz
A történet szerint a három, 17. századi salemi boszorkány Halloween éjszakáján újra életre kel, hogy mindent ott folytassanak, ahol 300 éve abbahagyták.
7. Átkozott boszorkák
Mágikus képességekkel bíró főhőseink családi átokkal néznek szembe. A dolog azonban nem olyan egyszerű, ugyanis Sally igazi szerelemre vágyik, míg Gillian élvezi hatalmát a férfiak fölött. Ám hamarosan találkozik Jimmyvel, és az események hirtelen különös fordulatot vesznek.
8. Beetlejuice – Kísértethistória
1988-ban bemutatott amerikai fantasy-filmvígjáték, melyet Tim Burton rendezett. A főbb szerepekben Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones, Catherine O’Hara, Winona Ryder és Michael Keaton látható.
9. Tőrbe ejtve
Ha ősz, akkor borzongató krimi, de ha nem szeretnénk túlságosan rémisztő filmet nézni, vagy jobban vonzódunk a klasszikus bűntényekhez, akkor a sztárparádét felvonultató Tőrbe ejtve lesz a mi tökéletes filmünk a szezonra.