október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pintér Éva emléknap

1 órája

Jótékonysági festménylicit a 20 hónapos kisfiú gyógyulásáért Óváron - fotók

Címkék#Fehér Ló Közösségi Ház#Tallos Prohászka Egyesület#otthon#Mosonmagyaróvár

A Pro Urbe-díjas mosonmagyaróvári festőművész, Pintér Éva előtt tisztelgett egy különleges programmal a Tallos Prohászka Egyesület az új elnök, Bősi Éva szervezésében. Közös festésre várták az érdeklődőket, és az így született alkotásokat jótékonysági célra ajánlották fel. Egy beteg kisfiú, Csákvári Robi gyógyulásához járulnak hozzá.

Mészely Réka
Jótékonysági festménylicit a 20 hónapos kisfiú gyógyulásáért Óváron - fotók

Több generáció is együtt festett a Pintér Éva-emléknapon

Fotó: Mészely Réka

A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület néhai elnöke, a Pro Urbe-díjas festőművész, Pintér Éva előtt tisztelegtek egy alkotói nappal, melynek a Fehér Ló Közösségi Ház adott otthont Bősi Éva jelenlegi elnök szervezésében. Huszonegy alkotó csatlakozott a közös festéshez, mely során csodálatos munkák születtek.

Festmények szívből: örömmel csatlakoztak az alkotók a jótékonysági célhoz
Festmények szívből: örömmel csatlakoztak az alkotók a jótékonysági célhoz.
Fotó: Mészely Réka

Festmények jótékonysági céllal

– Korábbi elnökünk előtt szerettünk volna tisztelegni a Pintér Éva nappal. Egy pályázatnak köszönhetően ingyenesen biztosítottuk a szükséges eszközöket a festéshez – emelte ki Bősi Éva főszervező. 

Eredetileg a Biczó lett volna a rendezvény helyszíne, mely Pintér Éva kedvenc alkotói helye volt, ám az időjárás miatt a Fehér Ló Közösségi Ház mellett döntöttek, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

Jótékonysági festménylicit Robi gyógyulásáért

Fotók: Mészely Réka

Bősi Éva érdeklődésünkre elmondta: jövő májusra tervezik újra az idén hagyományteremtő szándékkal elindított programot.

A Fehér Ló Közösségi Házban 21 alkotó 34 munkát készített el. Több gyermek is ecsetet ragadott, a legifjabb Kelemen Dávid két alkotást is festett. A főszervező szakmai segítséget is nyújtott a festés közben. 

Robi gyógyulásáért

Az így született munkákat jótékonysági célra ajánlották fel a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért javára. Az egyesület online festménylicitet indított közösségi oldalán: az alkotásokra október 29-ig lehet licitálni. Időközben a kínálat is bővül, hiszen további alkotók is hozzá kívánnak járulni a gyűjtés eredményességéhez!

A cél nemes: egy háromgyermekes családban nevelkedő 20 hónapos kisfiú, Csákvári Robika gyógyulásáért fogtak össze. A legkisebb gyermek betegséggel küzd, és egy Bemer-matrac beszerzését tűzték ki a család számára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu