1 órája
Jótékonysági festménylicit a 20 hónapos kisfiú gyógyulásáért Óváron - fotók
A Pro Urbe-díjas mosonmagyaróvári festőművész, Pintér Éva előtt tisztelgett egy különleges programmal a Tallos Prohászka Egyesület az új elnök, Bősi Éva szervezésében. Közös festésre várták az érdeklődőket, és az így született alkotásokat jótékonysági célra ajánlották fel. Egy beteg kisfiú, Csákvári Robi gyógyulásához járulnak hozzá.
Több generáció is együtt festett a Pintér Éva-emléknapon
Fotó: Mészely Réka
A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület néhai elnöke, a Pro Urbe-díjas festőművész, Pintér Éva előtt tisztelegtek egy alkotói nappal, melynek a Fehér Ló Közösségi Ház adott otthont Bősi Éva jelenlegi elnök szervezésében. Huszonegy alkotó csatlakozott a közös festéshez, mely során csodálatos munkák születtek.
Festmények jótékonysági céllal
– Korábbi elnökünk előtt szerettünk volna tisztelegni a Pintér Éva nappal. Egy pályázatnak köszönhetően ingyenesen biztosítottuk a szükséges eszközöket a festéshez – emelte ki Bősi Éva főszervező.
Eredetileg a Biczó lett volna a rendezvény helyszíne, mely Pintér Éva kedvenc alkotói helye volt, ám az időjárás miatt a Fehér Ló Közösségi Ház mellett döntöttek, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
Jótékonysági festménylicit Robi gyógyulásáértFotók: Mészely Réka
Bősi Éva érdeklődésünkre elmondta: jövő májusra tervezik újra az idén hagyományteremtő szándékkal elindított programot.
A Fehér Ló Közösségi Házban 21 alkotó 34 munkát készített el. Több gyermek is ecsetet ragadott, a legifjabb Kelemen Dávid két alkotást is festett. A főszervező szakmai segítséget is nyújtott a festés közben.
Robi gyógyulásáért
Az így született munkákat jótékonysági célra ajánlották fel a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért javára. Az egyesület online festménylicitet indított közösségi oldalán: az alkotásokra október 29-ig lehet licitálni. Időközben a kínálat is bővül, hiszen további alkotók is hozzá kívánnak járulni a gyűjtés eredményességéhez!
A cél nemes: egy háromgyermekes családban nevelkedő 20 hónapos kisfiú, Csákvári Robika gyógyulásáért fogtak össze. A legkisebb gyermek betegséggel küzd, és egy Bemer-matrac beszerzését tűzték ki a család számára.