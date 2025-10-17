Jótékonysági festménylicit a 20 hónapos kisfiú gyógyulásáért Óváron - fotók

A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület néhai elnöke, a Pro Urbe-díjas festőművész, Pintér Éva előtt tisztelegtek egy alkotói nappal, melynek a Fehér Ló Közösségi Ház adott otthont Bősi Éva jelenlegi elnök szervezésében. Huszonegy alkotó csatlakozott a közös festéshez, mely során csodálatos munkák születtek.

Festmények szívből: örömmel csatlakoztak az alkotók a jótékonysági célhoz.

Fotó: Mészely Réka

Festmények jótékonysági céllal

– Korábbi elnökünk előtt szerettünk volna tisztelegni a Pintér Éva nappal. Egy pályázatnak köszönhetően ingyenesen biztosítottuk a szükséges eszközöket a festéshez – emelte ki Bősi Éva főszervező.

Eredetileg a Biczó lett volna a rendezvény helyszíne, mely Pintér Éva kedvenc alkotói helye volt, ám az időjárás miatt a Fehér Ló Közösségi Ház mellett döntöttek, ahol Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.