Fedezd fel Győrt egy csodás sétával

A gyaloglás remek eszköze a fizikai és lelki egyensúlyunk karbantartásának, kiváló aktivitás minden korosztályú és edzettségi szintű egyén számára. Gyalogtúrát szerveznek október 17. péntek 15.00 órai időponttal, hogy alkalmat kínáljanak a szabadidő eltöltés egészségmegőrzési célú módjának gyakorlására.

Helye: Győr, Püspökerdő

Útvonal: Jedlik híd révfalui hídfő - Aranypart I. – Mosoni-Duna part - Püspökerdő – Aranypart II. (kb. 7 km)

Találkozó 14.40-től a Jedlik híd révfalui hídfőjénél.