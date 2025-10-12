október 12., vasárnap

Fedezd fel Győrt egy csodás sétával

Címkék#séta#útvonal#Mosoni-Duna part#szabadidő#gyaloglás

A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ ebben az évben is csatlakozik a Világ Gyalogló Hónap országos rendezvénysorozathoz.

Fedezd fel Győrt egy csodás sétával

Forrás: MW Archívum

Fotó: Illusztráció

A gyaloglás remek eszköze a fizikai és lelki egyensúlyunk karbantartásának, kiváló aktivitás minden korosztályú és edzettségi szintű egyén számára. Gyalogtúrát szerveznek október 17. péntek 15.00 órai időponttal, hogy alkalmat kínáljanak a szabadidő eltöltés egészségmegőrzési célú módjának gyakorlására.

Helye: Győr, Püspökerdő

Útvonal: Jedlik híd révfalui hídfő - Aranypart I. – Mosoni-Duna part - Püspökerdő – Aranypart II. (kb. 7 km)

Találkozó 14.40-től a Jedlik híd révfalui hídfőjénél. 

A részvétel ingyenes! Gyalogló cipő, sportos öltözet ajánlott.

 

 

