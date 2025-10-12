október 12., vasárnap

Esküvő kiállítás várta a jegyeseket és az érdeklődőket Ágfalván

Esküvő kiállítást rendeztek Ágfalván.

Kisalföld.hu
Esküvő kiállítás várta a jegyeseket és az érdeklődőket Ágfalván

Forrás: Soproni Téma közösségi oldala

Fotó: Filep István

Tizedik alkalommal várták a látogatókat az Eventgardenben. Menyasszonyi ruhák, fotósok, DJ-k, dekorosok és szertartásvezetők várták az érdeklődőket a helyszínen - tette közzé a részleteket a Soproni Téma közösségi oldalán.

