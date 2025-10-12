Minden a nagy napra
Esküvő kiállítás várta a jegyeseket és az érdeklődőket Ágfalván
Esküvő kiállítást rendeztek Ágfalván.
Forrás: Soproni Téma közösségi oldala
Fotó: Filep István
Tizedik alkalommal várták a látogatókat az Eventgardenben. Menyasszonyi ruhák, fotósok, DJ-k, dekorosok és szertartásvezetők várták az érdeklődőket a helyszínen - tette közzé a részleteket a Soproni Téma közösségi oldalán.
