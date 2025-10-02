Értelmi fogyatékossággal is a csúcsra lehet törni

Krupánszky Gergő értelmi fogyatékossággal élő fiatal szinte születése óta sportol. A síelést 6 éves korában kezdte, erőemelő bajnok, versenyszerűen úszott és focizik, kézi-és kosárlabda szerelmese, valamin tehetséges floorballban, padlóhokiban és teniszben is. A győri Gábor László Szakképző I. Szabóky A. Szakiskolában 3 szakmát is szerzett: tisztítás-technológus, konyhai kisegítő és családgondozó végzettsége is van. Tanulmányai során, több mint 10 éve ismerte meg Szünstein Mónikát, aki azóta is edzője, mentora és legfőbb támogatója.

Szünstein Mónika és Krupánszky Gergő jó csapatot alkotnak.

Fotó: Simon Roberta

Egy hajszálon múlt az arany

- Amire az egyik legbüszkébb vagyok, hogy idén Torinóban részt vehettem a Speciális Olimpián, mint síelő. Molnár Sándor szakágvezető meglátta bennem a tehetséget. Sajnos a verseny előtt nemsokkal lebetegedtem, de az utolsó pillanatban sikerült összeszednem magam. Végül három futamon vettem részt és egy ezüsttel, valamint egy bronzzal térhettem haza. Hajszálon múlt, hogy nem aranyérmet szereztem, de sajnos akkora volt a köd, hogy az utolsó kaput kihagytam, nem vette észre - osztotta meg élményeit Krupánszky Gergő. A fiatal tehetség az erőemelésben is jeleskedik, tavaly Európa bajnokságon vett részt Hellasban.

Csapat és egyéni sportok kedvelője

Gergő szerint a sok edzésnek köszönhető, hogy ennyi sportban jól tud teljesíteni. Minden sportág más mozgást igényel, egyik erősíti a másikat. - Nem tudnék választani egyik sportágból sem, mindegyikben megvan, hogy miért szeretem csinálni. A csapatsportokat főként a társaság miatt kedvelem, ismeretségeket, barátságokat köthetek. Ugyanakkor szeretem az önálló sportokat, mint az erőemelés, hiszen ott csak rajtam múlik hogyan teljesítek, átléphetem a saját korlátaimat. Ugyanakkor az iskolában 13-14 társammal közösen edzünk, így az is mindig jó hangulatban telik, segítjük egymást a felkészülésben - fejtette ki a válogatott győri erőemelő, akinek legnagyobb vágya kijutni ebben a kategóriában is a Speciális Olimpiára. Gergő felhúzásból 100 kilót húz és 40 kilóval nyom fekve. Emellett imádja a zenét, színházat, két éve az Ability Fashion csapat tagjaként - látás-, mozgás-, értelmi sérült tagokkal foglalkoznak - fotózásokon, divatbemutatókon vesz részt.