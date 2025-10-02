2 órája
Értelmi fogyatékossággal is a csúcsra lehet törni
Értelmi fogyatékossággal is lehet teljes életet élni, sőt! Krupánszky Gergő élete példaértékű, hiszen számos sportot űz versenyszerűen, halmozza az érmeket, sőt szabadidejében még modellkedik is.
Krupánszky Gergő értelmi fogyatékossággal élő fiatal szinte születése óta sportol. A síelést 6 éves korában kezdte, erőemelő bajnok, versenyszerűen úszott és focizik, kézi-és kosárlabda szerelmese, valamin tehetséges floorballban, padlóhokiban és teniszben is. A győri Gábor László Szakképző I. Szabóky A. Szakiskolában 3 szakmát is szerzett: tisztítás-technológus, konyhai kisegítő és családgondozó végzettsége is van. Tanulmányai során, több mint 10 éve ismerte meg Szünstein Mónikát, aki azóta is edzője, mentora és legfőbb támogatója.
Egy hajszálon múlt az arany
- Amire az egyik legbüszkébb vagyok, hogy idén Torinóban részt vehettem a Speciális Olimpián, mint síelő. Molnár Sándor szakágvezető meglátta bennem a tehetséget. Sajnos a verseny előtt nemsokkal lebetegedtem, de az utolsó pillanatban sikerült összeszednem magam. Végül három futamon vettem részt és egy ezüsttel, valamint egy bronzzal térhettem haza. Hajszálon múlt, hogy nem aranyérmet szereztem, de sajnos akkora volt a köd, hogy az utolsó kaput kihagytam, nem vette észre - osztotta meg élményeit Krupánszky Gergő. A fiatal tehetség az erőemelésben is jeleskedik, tavaly Európa bajnokságon vett részt Hellasban.
Csapat és egyéni sportok kedvelője
Gergő szerint a sok edzésnek köszönhető, hogy ennyi sportban jól tud teljesíteni. Minden sportág más mozgást igényel, egyik erősíti a másikat. - Nem tudnék választani egyik sportágból sem, mindegyikben megvan, hogy miért szeretem csinálni. A csapatsportokat főként a társaság miatt kedvelem, ismeretségeket, barátságokat köthetek. Ugyanakkor szeretem az önálló sportokat, mint az erőemelés, hiszen ott csak rajtam múlik hogyan teljesítek, átléphetem a saját korlátaimat. Ugyanakkor az iskolában 13-14 társammal közösen edzünk, így az is mindig jó hangulatban telik, segítjük egymást a felkészülésben - fejtette ki a válogatott győri erőemelő, akinek legnagyobb vágya kijutni ebben a kategóriában is a Speciális Olimpiára. Gergő felhúzásból 100 kilót húz és 40 kilóval nyom fekve. Emellett imádja a zenét, színházat, két éve az Ability Fashion csapat tagjaként - látás-, mozgás-, értelmi sérült tagokkal foglalkoznak - fotózásokon, divatbemutatókon vesz részt.
Sikert sikerre halmoz a fogyatékosággal élő Krupánszky GergőFotók: Sz.M.
Gergő családja nem csak fiukat, de az egyesületet is támogatja
Edzőjük, Szünstein Mónika buzdítja a fiatalokat, hogy ne adják fel és küzdjenek az álmaikért. - Ezek nélkül a gyerekek nélkül én semmi lennék. Gergő és a szülei előtt le a kalappal. Udvarias, alázatos, szorgalmas, szavatartó fiatalt neveltek belőle. Sőt az egyesületünk, a Staféta DSE állandó támogatói, amiért nem lehetünk elég hálásak. Sok nehéz helyzetből mentettek ki minket - emelte ki.
Mónika elárulta, hogy ugyan Gergő rutinos versenyző, mégis a mai napig izgul a megmérettetések előtt, emiatt gyakran kapkod. - A Speciális Olimpiai keretben 8 éves kortól sportolhatnak a fiatalok, addig, amíg egészségük engedi. Gergőnek még rengeteg lehetősége lesz a sport bármely területén - fűzte hozzá. Az értelmi fogyatékossággal élő fiatal szerencsésnek tartja magát, hogy a fél világot bejárhatta sportnak köszönhetően. Mégis a balatoni edzőtáborok a kedvencei nyaranta.