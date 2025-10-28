A hazai és a nemzetközi mezőnyben is sikeres a Széchenyi Egyetem motorsport-szakosztálya

A Széchenyi István Egyetem nemcsak minőségi képzéseivel, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével meghatározó szereplője a mobilitásnak, de a motorsportban is egyre kiemelkedőbben teljesít. Ezt igazolják az intézmény sportegyesületének motorsport szakosztálya, az UNI-Győr WMS eredményei is. A több mint negyvenfős gokartcsapat számos sorozatban, köztük a magyar, az olasz és az Európa-bajnokság Easy Kart és Rotax kategóriáiban is érdekelt volt.

Ifj. Willisits Vilmos junior kategóriában szerzett magyar bajnoki címet.

Fotó: Dudás Máté - SZE

A pilóták a szezon során több értékes dobogós helyezést szereztek, a legnagyobb sikert pedig ifj. Willisits Vilmos és Szabó Bende érte el: előbbi a junior, míg utóbbi a DD2 kategóriában lett magyar bajnok. A két fiatal ezzel jogot szerzett arra is, hogy részt vegyen a gokartosok világbajnokságának számító világdöntőn, amit november 29. és december 6. között rendeznek Bahreinben, több mint 60 ország legjobbjainak részvételével. Az UNI-Győr WMS tagjainak egyéni eredményei révén megnyerte a magyar csapatbajnokságot is.

Szabó Bende dd2 kategóriában utasította maga mögé a teljes magyar mezőnyt.

Fotó: Dudás Máté - SZE

A Széchenyi-egyetem motorsport-szakosztályában pallérozódik Németh Eszter autóversenyző és válogatott e-sportoló is. A kapuvári származású fiatal előbb szimulátoron, majd gokarttal érte el sikereit, de hamar gyorsasági autóversenyzésre váltott, amelynek tavaly legjobb magyar női pilótájává választották. A 2025-ös év még az eddigieknél is nagyobb sikereket hozott számára, a Swift Cup bajnokságban összesítettben harmadik helyezést szerzett a magyar, és másodikat a nemzetközi értékelésben.

„Nagyon jó idényt sikerült teljesítenem, hiszen a sorozat valamennyi futamán részt tudtam venni, összesítésben pedig hazai és európai viszonylatban is dobogóra állhattam. A hat versenyhétvége során rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan neves pályákon versenyezhettem, mint az ausztriai Red Bull Ring vagy a Balaton Park Circuit. Sok szép pillanatot őrzök a futamokról, de persze akadtak kihívások is, amelyeket csapatként oldottunk meg” – értékelte szezonját a fiatal versenyző. Hozzátette, büszke arra, hogy sikereit a Széchenyi István Egyetem színeiben érheti el, hiszen hatalmas presztízst jelent számára az intézmény égisze alatt versenyezni.