Bajnoki címek és dobogós helyezések

1 órája

A hazai és a nemzetközi mezőnyben is sikeres a Széchenyi Egyetem motorsport-szakosztálya

Címkék#motorsport#Széchenyi István Egyetem#csapat#siker

Kiemelkedően eredményes szezont zártak a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének motorsport szakosztálya, az Uni Győr WMS versenyzői. Németh Eszter, a 2024-es év legjobb női gyorsasági autóversenyzője második helyen végzett a Swift Cup Europe nemzetközi értékelésében, és harmadik helyen zárt a magyar bajnokság összesítésében. Az országos gokartbajnokság csapatbajnoka pedig szintén az intézmény csapata lett, amelynek két pilótája egyéni bajnoki címet nyert, és kivívta a világbajnoki részvételt.

Széchenyi Egyetem

A Széchenyi István Egyetem nemcsak minőségi képzéseivel, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével meghatározó szereplője a mobilitásnak, de a motorsportban is egyre kiemelkedőbben teljesít. Ezt igazolják az intézmény sportegyesületének motorsport szakosztálya, az UNI-Győr WMS eredményei is. A több mint negyvenfős gokartcsapat számos sorozatban, köztük a magyar, az olasz és az Európa-bajnokság Easy Kart és Rotax kategóriáiban is érdekelt volt.

Ifj. Willisits Vilmos junior kategóriában szerzett magyar bajnoki címet.
Fotó: Dudás Máté - SZE

A pilóták a szezon során több értékes dobogós helyezést szereztek, a legnagyobb sikert pedig ifj. Willisits Vilmos és Szabó Bende érte el: előbbi a junior, míg utóbbi a DD2 kategóriában lett magyar bajnok. A két fiatal ezzel jogot szerzett arra is, hogy részt vegyen a gokartosok világbajnokságának számító világdöntőn, amit november 29. és december 6. között rendeznek Bahreinben, több mint 60 ország legjobbjainak részvételével. Az UNI-Győr WMS tagjainak egyéni eredményei révén megnyerte a magyar csapatbajnokságot is.

Szabó Bende dd2 kategóriában utasította maga mögé a teljes magyar mezőnyt.
Fotó: Dudás Máté - SZE

A Széchenyi-egyetem motorsport-szakosztályában pallérozódik Németh Eszter autóversenyző és válogatott e-sportoló is. A kapuvári származású fiatal előbb szimulátoron, majd gokarttal érte el sikereit, de hamar gyorsasági autóversenyzésre váltott, amelynek tavaly legjobb magyar női pilótájává választották. A 2025-ös év még az eddigieknél is nagyobb sikereket hozott számára, a Swift Cup bajnokságban összesítettben harmadik helyezést szerzett a magyar, és másodikat a nemzetközi értékelésben.

„Nagyon jó idényt sikerült teljesítenem, hiszen a sorozat valamennyi futamán részt tudtam venni, összesítésben pedig hazai és európai viszonylatban is dobogóra állhattam. A hat versenyhétvége során rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan neves pályákon versenyezhettem, mint az ausztriai Red Bull Ring vagy a Balaton Park Circuit. Sok szép pillanatot őrzök a futamokról, de persze akadtak kihívások is, amelyeket csapatként oldottunk meg” – értékelte szezonját a fiatal versenyző. Hozzátette, büszke arra, hogy sikereit a Széchenyi István Egyetem színeiben érheti el, hiszen hatalmas presztízst jelent számára az intézmény égisze alatt versenyezni. 

Németh Eszter, a Széchenyi István Egyetem hallgatója, Magyarország legjobb női gyorsasági autóversenyzője.
Fotó: Adorján András - SZE

„A győri egyetem elsőéves rekreáció és életmód szakos hallgatója vagyok, így folyamatosan megtapasztalom, milyen sokat jelent ez a támogatás, ami nemcsak a versenyzésben, de a diplomaszerzésben is segít. Az intézmény lehetővé teszi a sportolók számára, hogy össze tudják egyeztetni tanulmányaikat az élsporttal, e nélkül én sem tudnék egyszerre helyt állni a versenypályán és az előadóteremben. Persze most, hogy véget ért a szezon, jelentősen megnövekednek az egyetemi feladataim, tehát az előttem álló hetekben a tanulásban kapcsolok nagyobb sebességre” – árulta el Németh Eszter.

Kolossváry Tamás, a Széchenyi-egyetem Győri Innovációs Parkjának központvezetője a motorsportszakosztály képviseletében kiemelte, az intézmény számára fontos visszaigazolást jelentenek a fiatal tehetségek magyar és nemzetközi eredményei. „Egyetemünk motorsport-stratégiájának egyik célja, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek megalapozzák versenyzőink további sikereit. Az utánpótlásért végzett munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a szakemberek képzésére is – mondta. – Ezt szolgálják egyedülálló kurzusaink, Hungaroring Autó-motorsport Külső Tanszékünk, a világ élvonalába tartozó hallgatói csapataink – a SZEnergy Team, az Arrabona Racing Team és a SZEngine –, valamint a közelgő Formula Student Symposium nemzetközi motorsport konferencia is.”

 

