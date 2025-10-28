Megjöttünk
2 órája
Egy kislány látott napvilágot hétfőn Győrben, gyönyörű nevet kapott
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Október 27-én született Győrben: Molnár Emma (Győr).
Megjöttünk
