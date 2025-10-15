Megjöttünk
1 órája
Egy kislány és egy kisfiú született kedden Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Október 14-én születtek Sopronban: Kosztúr Márkó Zoltán (Kapuvár), Vass Rebeka (Sopron).
