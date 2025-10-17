Megjöttünk
3 órája
Egy kislány és egy kisfiú született csütörtökön Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Október 16-án születtek Sopronban: Varga Kornél Sándor (Gyóró), Czinder Panni (Petőháza).
Megjöttünk
- Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, meseszép neveket kaptak a csütörtökön született babák Győrben
- Szép neveket kaptak: ők születtek a napokban Sopronban
- Négy kislány és egy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
- Egy kislány és egy kisfiú született kedden Sopronban
- Hét kisbaba látott napvilágot kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre