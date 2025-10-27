október 27., hétfő

Egy kisfiú született a hétvégén Sopronban, mutatjuk milyen nevet kapott

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Október 25-én született Sopronban: Kató Dominik (Ostffyasszonyfa).

