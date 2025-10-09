Megjöttünk
Egy kisfiú és két kislány született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 7-én született Sopronban: Gergácz Botond (Pereszteg).
Október 8-án születettek Sopronban: Vajda Fanni (Sopron), Kocsis Izabella (Sopron).
