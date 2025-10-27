október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megható történet

52 perce

Soproni mentősök segítettek a drámai szülésnél, mentőautóban jött világra a kis Zétény - fotó

Címkék#segítség#kórház#anyuka#szülés#mentő

Drámai, mégis gyönyörű pillanatok zajlottak le Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. Soproni mentősök segítettek a drámai szülésnél, a kis Zétény a mentőautóban született meg.

Kisalföld.hu

Drámai, mégis gyönyörű pillanatok zajlottak le Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. Egy kora reggelen kezdődtek fájásai egy kismamának, aki férjével el is indult a kórházba. Út közben azonban felgyorsultak az események, így végül félreálltak és a mentők segítségét kérték –írja a Országos Mentőszolgálat facebook bejegyzésében. Soproni mentősök segítettek a drámai szülésnél.

drámai szülés soproni mentősök szülés mentősök soproni esetkocsi
Drámai szülésnél segítettek a soproni mentősök: az anyuka a mentősök segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges kisfiúnak. 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Soproni mentősök vezették le a drámai szülést

Mint ahogy azt bejegyzésükben írják: perceken belül helyszínre érkezett a soproni esetkocsi. Bajtársaik megvizsgálták a kismamát, majd tovább indultak a kórház felé, de rövidesen, már a kórház közelében a fájások sűrűsége miatt a mentő is megállt és az életmentők felkészültek a legszebb “feladatra”: a szülés körüli ellátás biztosítására és az édesanya támogatására.

Az anyuka a mentősök segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges kisfiúnak. Ez idő alatt a szülészeti- és sürgősségi osztályáról többen a mentőhöz siettek segíteni, de Zétény megelőzte őket és már hangos sírással köszöntötte a kórház munkatársait. 

Helyszíni ellátást követően bajtársaink stabil állapotban adhatták át a babát és büszke anyukáját.

Mint azt bejegyzésükben hozzátették: "az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek sok boldogságot és jó egészséget kívánunk! Köszönjük bajtársainknak, hogy ebben a különleges pillanatban is példát mutattak emberségből és szakmai felkészültségből".

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu