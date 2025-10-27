52 perce
Soproni mentősök segítettek a drámai szülésnél, mentőautóban jött világra a kis Zétény - fotó
Drámai, mégis gyönyörű pillanatok zajlottak le Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. Egy kora reggelen kezdődtek fájásai egy kismamának, aki férjével el is indult a kórházba. Út közben azonban felgyorsultak az események, így végül félreálltak és a mentők segítségét kérték –írja a Országos Mentőszolgálat facebook bejegyzésében. Soproni mentősök segítettek a drámai szülésnél.
Soproni mentősök vezették le a drámai szülést
Mint ahogy azt bejegyzésükben írják: perceken belül helyszínre érkezett a soproni esetkocsi. Bajtársaik megvizsgálták a kismamát, majd tovább indultak a kórház felé, de rövidesen, már a kórház közelében a fájások sűrűsége miatt a mentő is megállt és az életmentők felkészültek a legszebb “feladatra”: a szülés körüli ellátás biztosítására és az édesanya támogatására.
Az anyuka a mentősök segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges kisfiúnak. Ez idő alatt a szülészeti- és sürgősségi osztályáról többen a mentőhöz siettek segíteni, de Zétény megelőzte őket és már hangos sírással köszöntötte a kórház munkatársait.
Helyszíni ellátást követően bajtársaink stabil állapotban adhatták át a babát és büszke anyukáját.
Mint azt bejegyzésükben hozzátették: "az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek sok boldogságot és jó egészséget kívánunk! Köszönjük bajtársainknak, hogy ebben a különleges pillanatban is példát mutattak emberségből és szakmai felkészültségből".