október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanácsok, megelőzés

1 órája

Csornára és Bágyogszovátra látogattak el a rendőrök a családi napra

Címkék#csornai#Bágyogszovát#iskola

A Csornai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója a Csornai Széchenyi István Általános Iskola és a Bágyogszováti Önkéntes Tűzoltó Egyesület október 4-i családi napjára kapott meghívást.

Kisalföld.hu
Csornára és Bágyogszovátra látogattak el a rendőrök a családi napra

Forrás: police.hu

Az iskolában a vállalkozó szellemű gyermekek és szüleik munkatársunk iránymutatása mellett tesztlapon eleveníthették fel a közlekedési és baleset-megelőzési ismereteiket és ügyességi pályán mérhették össze tudásukat.

Bágyogszováton pedig egy jó hangulatú délután keretében az önkéntes tűzoltók és családtagjaik kipróbálhatták a szimulációs szemüvegeket, a szerencsekerék megpörgetésével sok-sok közlekedéssel kapcsolatos kérdésre válaszolhattak.  Különösen a gyerekek körében volt népszerű a jelzőtábla-kirakó, a színezők, a nyomda és a barkácsolás - tette közzé a részleteket a police.hu.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu