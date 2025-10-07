Csornára és Bágyogszovátra látogattak el a rendőrök a családi napra

Az iskolában a vállalkozó szellemű gyermekek és szüleik munkatársunk iránymutatása mellett tesztlapon eleveníthették fel a közlekedési és baleset-megelőzési ismereteiket és ügyességi pályán mérhették össze tudásukat.

Bágyogszováton pedig egy jó hangulatú délután keretében az önkéntes tűzoltók és családtagjaik kipróbálhatták a szimulációs szemüvegeket, a szerencsekerék megpörgetésével sok-sok közlekedéssel kapcsolatos kérdésre válaszolhattak. Különösen a gyerekek körében volt népszerű a jelzőtábla-kirakó, a színezők, a nyomda és a barkácsolás - tette közzé a részleteket a police.hu.